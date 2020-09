Kirchweih Wolfsdorf

Was den Staffelsteiner Schlossermeister Albert Rudolph dazu bewegte, in Wolfsdorf eine Kapelle errichten zu lassen, ist leider nicht überliefert. Tatsache ist nur, dass die Wolfsdorfer Bürger es ihm zu verdanken haben, einmal im Monat Gottesdienst feiern zu dürfen und alljährlich am ersten Wochenende im September das Kirchweihfest begehen zu können. Vor über 150 Jahren ließ Rudolph nämlich die am Pilgerweg nach Vierzehnheiligen gelegene, kleine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes erbauen.

Die St. Marienkapelle

In den Jahren von 1860 bis 1862 fand der Bau der Kapelle als neugotischer Sandsteinquaderbau mit Satteldach und offenem Dachreiter statt. Am 27. Mai 1863 wurde die kleine Kapelle als Betkapelle hauptsächlich für Maiandachten geweiht. Die Anbau einer Sakristei, Einbau einer Empore sowie Einsetzung eines Altarsteines um nun auch die heilige Messe feiern zu dürfen geschah von 1948 bis 1949.

Anschließend im Mai 1949 fand die Benediktion der Kapelle durch den Staffelsteiner Pfarrer Paul Bayerschmidt statt.

1973 wurde die Kapelle von außen renoviert (Trockenlegung). Von 1974 bis 1975 wurde der Innenraum nach einem Konzept des Staffelsteiner Pfarrers Gerhard Hellgeth umgestaltet. Die Reihe beginnt mit der "Unbefleckten Empfängnis Mariens" rechts zwischen den Fenstern, setzt sich fort mit dem Kreuz links zwischen den Fenstern, der "Schmerzhaften Muttergottes" links in der östlichen Giebel- front, dem Fenster in der Giebelfront als Altarbild, das den "Auferstandenen Jesus" zeigt und endet rechts daneben mit der "Heiligsten Dreifaltigkeit und Krönung Mariens". Am 7. September 1975 geschah Einweihung durch Domkapitular Hans Wunder.

2013 feierte man schließlich in Wolfsdorf das 150-jährige Weihejubiläum.