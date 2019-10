Kirchweih Vestenbergsgreuth

Die Ausrichtung der Kirchweih nimmt der von Lukas Brandt und Lukas Hermann geführte Junggesellenverein in die Hand. Alljährlich denken sich die Mitglieder Neues aus. Dafür werden das ganze Jahr über Ideen, Nachrichten und Interessantes aus dem Dorf gesammelt, um es für den Umzug in lustiger Form aufzubereiten. An allen Kirchweihtagen wird Live-Musik geboten.

Am Donnerstag geht das bunte Treiben los: Um 18 Uhr beginnt ein Dämmerschoppen mit Bieranstich durch Bürgermeister Helmut Lottes. Zur Unterhaltung spielt die Gruppe "Saitengwerch". Am Freitag ab 12 Uhr feiern die Kinder und ihre Familien "Kita-Kerwa" im beheizten Festzelt an der Kirche. Ab 20 Uhr gibt es im Zelt Stimmungsmusik mit der Gruppe "Die drei" und Barbetrieb. Die Kirchweihfichte wird am Samstag um 14 Uhr mit viel Hallo auf dem Marktplatz aufgestellt.

Ab 20 Uhr ist im Festzelt Stimmung mit der "Dreimannband" angesagt. Den Kirchweihsonntag läutet ein Gottesdienst in der Christuskirche um 9.30 Uhr ein. Ab 14 Uhr bewegt sich der Umzug durch das Dorf. Danach folgt im Zelt Unterhaltungsmusik mit der Wachenrother Blaskapelle. Noch einmal hoch her geht es am Montag. Nach der Abholung des "alten" Schützenkönigs findet ab 11 Uhr im Zelt die Proklamation der neuen Majestäten statt. Für Musik sorgen "Marco & More". Mit dem traditionellen "Feierhupfn" am Montag ab 21 Uhr wird die Kirchweih bis zum nächsten Jahr begraben. Auto-Scooter, Spicker- und Schießwagen sorgen auf dem Festplatz für Spaß. Im Festzelt, in der Pizzeria Calabria und im Gasthof am Schwalbenberg erwartet die Besucher jeden Tag eine große Auswahl an Speisen.

In den letzten Jahren hat sich Vestenbergsgreuth sehr zu seinem Vorteil verändert. Vor kurzem wurde eine moderne Multifunktionshalle eingeweiht, die Vereinen und Bürgern zur Verfügung steht. Im direkten Anschluss entsteht ein "Haus der Begegnung", das als Treffpunkt für alle Generationen geplant ist. Dass es viel junges Leben in der Gemeinde gibt, wird anhand der Kindergartenzahlen deutlich. Obwohl die Marktgemeinde nur knapp 1700 Einwohner zählt, wurden im neuen Kindergartenjahr mehr als einhundert Betreuungsplätze belegt. Der dringende Bedarf an Plätzen veranlasste Bürgermeister Helmut Lottes und sein Ratsgremium zu raschem Handeln. Neben dem bestehenden Kindergarten wurden Container aufgestellt, die bis zu einer endgültigen Lösung die "Greuther Wichtel" beherbergen.

Evi Seeger