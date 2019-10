Kirchweih und Verkaufsoffener Sonntag in Haßfurt

In Haßfurt wird an diesem Wochenende die traditionelle Kirchweih gefeiert. Auch in diesem Jahr wird wieder ein umfangreiches, interessantes Programm geboten.

Die Stadt Haßfurt und der Aktionskreis Haßfurt aktiv (AHA) laden zum geselligen Feiern ein und freuen sich über viele Besucher aus nah und fern.

In der Ritterkapelle findet der Gottesdienst zur Kirchweih als Vorabendmesse am Samstag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr statt. Am Sonntag um 10 Uhr lädt die Gemeinde zur Messfeier mit Kinderkirche ebenfalls in die Ritterkapelle ein.

Traditioneller Kirchweihmarkt

Am Sonntag findet der traditionelle Kirchweihmarkt statt. Die Händler um den Marktplatz und auf der Hauptstraße bieten hier unter anderem Schmuck, Textilien, Haushaltswaren, Dekoartikel und vieles mehr für den täglichen Gebrauch an. Für Junge und Junggebliebene ist der Vergnügungspark mit den verschiedensten Fahrgeschäften und Kirchweihleckereien auf dem Marktplatz ein Muss.

Ein Höhepunkt der Kirchweihtage ist wie in jedem Jahr der verkaufsoffene Festsonntag. Die meisten Geschäfte haben für die Besucher von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Geschäftsleute in der Innenstadt und in den Außenbezirken Haßfurts haben sich für die Besucher wie in jedem Jahr viele Aktionen und besonders attraktive Kirchweihangebote einfallen lassen.

Weihe im Jahr 1465

Laut einer Inschrift an der Südfassade der Ritterkapelle wurde der Bau 1431 unter Bischof Johann II von Brunn begonnen. Am 20. Juli 1465 wurde die Kirche schließlich durch Weihbischof Johannes Hutter geweiht und damit ihrer Bestimmung übergeben. Der 8. September, das Fest Mariä Geburt, wird seit jeher als Patrozinium begangen.

Restaurierung 2006 bis 2010

Das heutige Erscheinungsbild des Innenraumes ist nach Befunden wesentlich wieder von der Echterzeit geprägt. Bedrohliche Bauschäden hatten eine vierjährige Renovierung (2006 bis 2010) notwendig gemacht. Über den Bauerhalt hinaus wurde der ursprüngliche Charakter der Wallfahrtskirche augenfälliger herausgehoben. Der Innenraum erhielt seine verlorene Farbigkeit wieder. Gotische Architekturelemente wurden freigelegt, unter dem Chorbogen wurde ein liturgischer Bereich wie früher mit Altar und einer Mariensäule mit den beiden Haßfurter Gnadenbildern (Vesperbilder um 1400 und 1480) eingefügt.

Frühere Ausstattungstücke kehrten in den Kirchenraum zurück. Unter der Orgelempore präsentiert sich jetzt eine freigelegte gotische Malerei mit den Kirchenvätern und den Symbolen der Evangelisten wie auch eine barocke Ölberggruppe. Beeindruckend ebenso die freigelegte Darstellung des Heiligen Christophorus an der Südwand.

So zeigt sich nunmehr das Gotteshaus in einer harmonischen Ausgestaltung und Formensprache; ein Gnadenort, der Zeugnisse einer Jahrhunderte alten Glaubensgeschichte stimmig vereint.

St. Kilian in Haßfurt

An der Nordseite des Marktplatzes steht wuchtig und erhaben die Stadtpfarrkirche St. Kilian und Gefährten, die im späten 14. Jahrhundert errichtet wurde. Die unteren Geschosse des Südturms hatten wohl zunächst eine profane Nutzung und gehörten zu einer Burganlage. 1390 legte Bischof Gerhard von Schwarzburg am Zwölfbotentag (15. Juli) den Grundstein zu dieser spätgotischen dreischiffigen Hallenkirche, der unter dem mittleren Chorfenster (außen) zu sehen ist. Bischof Johann II von Brunn (1411 bis 1440) ließ die Kirche einwölben. Den Nordturm baute sein Nachfolger Sigmund v. Sachsen (1440 bis 43). Erst 1617 vollendete Fürstbischof Julius Echter (1573 bis 1617) die beiden Türme. Von der mittelalterlichen Ausstattung hat sich nichts erhalten außer den Skulpturen des Würzburger Bildschnitzers Tilman Riemenschneider (um 1460 bis 1531); als eigenhändige Arbeiten des berühmten Künstlers gelten die Madonna mit Kind und Johannes der Täufer. Die drei Figuren der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan stammen wohl aus seiner Werkstatt.

Die 1992 unter Stadtpfarrer Pater Reinhold Schmitt durchgeführte Innenrenovierung stellte die Harmonie des Kirchenraumes wieder her.

Malerische Landschaft

Mit seiner einzigartigen landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Vielfalt ist der Steigerwald ideales Ziel für aktive Rad- und Wandertouren oder eine wohltuende Auszeit inmitten herrlicher Natur. Ob genüsslich, gesellig, aktiv - die sanfthügelige Landschaft der Haßberge hat für Natur-, Familien-, Kultur- und Aktivurlauber viel zu bieten. Mit seinen Malerischen Ausblicken und sonnenverwöhnten Weinbergen erfreut der das Auge und macht Lust, die Naturidylle zu erkundigen. Ein drittel aller ehemaligen Ritter- und Adelssitze Unterfrankens liegen im Naturpark Haßberge. Die Herrschaftlichen Schlösser, geheimnisvolle Burgen und Burgruinen sind beeindruckende Zeugen vergangener Tage. Äußerst liebevoll gehen hier zwei kulinarische Welten miteinander um: Der Frankenwein und das fränkische Bier bilden eine wunderbare Verbindung zur genussvollen fränkischen Küche.