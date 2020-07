Kirchweih Uetzing

Im Landkreis Lichtenfels liegt im oberfränkischen Gemeindeteil Bad Staffelstein das Dorf Uetzing. Uetzing wurde erstmals 1137 urkundlich erwähnt. Allerdings ist die Ansiedlung wohl deutlich älter. In dem Ort stand vielleicht eine der urkundlich erwähnten 14 Slavenkirchen, die Karl der Große um das Jahr 800 errichten ließ.

Mittelpunkt im dörflichen Leben

Die katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer prägt das Ortsbild. Sie besitzt einen Chor aus dem 14./15. Jahrhundert, einen im Kern hochmittelalterlichen Kirchturm von 1559 und ein Langhaus von 1719. Das imposante Gotteshaus bildet zusammen mit dem ummauerten Friedhof, dem Pfarrhaus und dem alten Schulhaus einen markanten Mittelpunkt im dörflichen Leben.

St. Johannes der Täufer

Außer Jesus und Maria ist Johannes der einzige im Heiligenkalender, dessen Geburtstag gefeiert wird; üblich ist das Gedenken am Todestag als "Geburtstag zum Himmel". Für Jesus gab es unter allen Menschen keinen größeren; der Prophet war der Bote, der ihm den Weg bereitete. Johannes lebte in der Wüste, bis er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Er rief zur Umkehr auf, taufte im Jordan zur Vergebung der Sünden und kündigte den Messias, den Christus an. Auch Jesus ließ sich von ihm taufen, wobei ihn Johannes erkannte und als das Lamm Gottes bezeichnete, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Geburtstag Johannes" des Täufers drei Monate nach Mariä Verkündigung und sechs Monate vor Weihnachten wird spätestens seit dem 4. Jahrhundert gefeiert, und Johannes gehört ohnehin zu den meistverehrten Heiligen mit zahllosen Patronaten. Das Brauchtum um den 24. Juni geht allerdings auf die Sommersonnwende zurück, die schon vorchristliche Kulturen mit Feuern und Erntefesten feierten.