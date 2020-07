Kirchweih Trossenfurt-Tretzendorf

Die Ortsteile Trossenfurt und Tretzendorf gehören beide zur Gemeinde Oberaurach, die sich im Süden des unterfränkischen Landkreises Haßberge befindet im Tal der oberen Aurach im nördlichen Steigerwald.

Historie der kirchlichen Verhältnisse

Die Einwohner von Tretzendorf besaßen nie eine eigene Kirche oder Kapelle, sondern besuchten immer den Gottesdienst in Trossenfurt. Ursprünglich bildete Trossenfurt einen Teil der Großpfarrei Eltmann, wie aus einem Dokument von 1423 hervorgeht. Es scheint zu dieser Zeit aber schon Lösungsbestrebungen von der Mutterkirche gegeben haben, da 1425 der Kapelle zu Trossenfurt ihr Taufstein und Friedhof bestätigt wurden, was normalerweise nur Pfarrkirchen vorbehalten war. Doch auch noch 1520 gehörten Trossenfurt und Tretzendorf zur Pfarrei Eltmann. 1650 waren beide Dörfer Filialen der Pfarrei Oberschleichach, wurden 1671 vorübergehend wieder zur Pfarrei Eltmann und bald darauf erneut zur Pfarrei Oberschleichach gezählt. Mit der Führung von Kirchenmatrikeln wurde 1687 begonnen. Erst 1922 wurde der Ort zur Kuratie erhoben, nunmehr mit Oberschleichach als Filialkirche. Seit 2009 gehören beide Gemeinden zusammen Limbach und der Pfarrei Eltmann mit zugehörigen Ortschaften zur Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald mit Pfarrsitz in Eltmann.

Da die Reformation auf Trossenfurt keine Auswirkungen hatte, blieb das Dorf bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts rein katholisch. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Zuzug einiger evangelisch-lutherischer Glaubensangehöriger, die von der Pfarrei Trabelsdorf betreut werden. Jacobus der Ältere ist eine Gestalt des Neuen Testaments. Er zählt zu den zwölf Aposteln Jesu Christi und ist einer der bekanntesten Heiligen weltweit.