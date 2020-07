Kirchweih Stublang

Dort, wo sich in malerischer Natur die Bäche Döritz und Döberten zur Lauter vereinen, liegt der Ort Stublang. Direkt am Zusammenfluss haben die Gläubigen einst aus Sandstein das schmucke Wahrzeichen des Dorfes errichtet und es den Heiligen Nikolaus und Gumbertus gewidmet. Etwas außerhalb des Ortes bestand im "Starken Forst" im Mittelalter bereits eine kleine Kapelle. 1776 war sie in derart schlechten Zustand, dass sich eine Renovierung nicht mehr lohnte. So fassten die Stublanger zusammen mit dem Fürstbischöflichen Vikariat den Entschluss, eine neue Kirche zu errichten, diesmal innerhalb des Ortes. Aufgrund der Lage des Bauplatzes, direkt am Bachlauf, konnte der Gottesbau nicht, wie sonst üblich, genau geostet werden. Planer Conrad Fink entschied sich dazu, den Chor des staatlichen Bauwerks aus Quadersandstein ein wenig nach Süden abweichen zu lassen. Das Langhaus konzipierte Fink als Saalraum mit drei Fensterachsen. Nach einem halben Jahr Bauzeit waren Ende Oktober 1777 die Außenmauern bereits bis zum obersten Hauptgesims hochgezogen worden. Im Sommer 1780 war die Kirche nach dreijähriger Bauzeit soweit fertig gestellt, dass sie ihrem Zweck zugeführt werden konnte. Ebenso wie der mittelalterliche Vorgängerbau wurde die neue Kirche den Heiligen Nikolaus und Gumbertus geweiht. Darüber hinaus verehren die Stublanger den fränkischen Volksheiligen Sebastian.