Kirchweih Strullendorf

Der Veranstalter Dartclub "Paradiesvögel e. V. Strullendorf" hat zusammen mit der Brauerei Sauer aus Roßdorf am Forst sowie mit der politischen Gemeinde und der Pfarrei St. Paul wieder ein starkes Festprogramm zusammengestellt. Der Festbetrieb beginnt am Freitag um 17 Uhr, um 19 Uhr graben die Strullendorfer Kerwasbuam die Kirchweih aus, bevor die "Leutenbacher Musikanten" ab 20 Uhr zum Kirchweihauftakt aufspielen. Der Kirchweihumzug stellt sich am Samstag ab 13.30 Uhr auf und zieht dann mit Musikgruppen zum Festplatz. Dort wird der Kirchweihbaum von der FFW Strullendorf und den Kerwasbuam aufgestellt. Die offizielle Kirchweiheröffnung wird im Anschluss durch den 1. Bürgermeister Wolfgang Desel und den Ehrengästen stattfinden, begleitet vom Auftritt des "Musikvereins Zeegenbachtal". Um 20 Uhr sorgt die bekannte Partyband "Lick" für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Am Kirchweihsonntag ist um 10 Uhr "Am Bach" die Aufstellung zur Kirchenparade zum Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Paul, der um 10.30 Uhr beginnt. Bereits um 10 Uhr findet mit der Gruppe "Die Techniker" der Weißwurstfrühschoppen im Festzelt statt. Um 15 Uhr sorgt dann das Duo "Taktgefühl" für Stimmungsmusik. Auch die Concordia Strullendorf freut sich am Sonntag über viele Besucher und Fans zum 53. Kirchweihkriterium um den "Großen Preis der Gemeinde Strullendorf". Das Rennen wird um 15 Uhr gestartet und 70 Runden sind hier zu absolvieren. Für die Kleinsten darf natürlich das Bobbycar-Rennen nicht fehlen. Am Montag startet der Festbetrieb ab 13 Uhr, ab 14 Uhr gibt es ein starkes Programm für die Kleinen, gefolgt von der Prämierung der besten Kirchweihwägen und Fußgruppen um 18.30 Uhr, bevor die "Soundryder" noch einmal für Stimmung im Festzelt sorgen. Gegen 23 Uhr graben die Kerwasbuam die Kirchweih dann wieder ein. Ein Shuttle-Service am Samstag von 15 Uhr bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 Uhr bis 20.30 Uhr und am Montag von 13 Uhr bis 20.30 Uhr ist eingerichtet und fährt alle 30 Minuten vom Festplatz an der Hauptsmoorhalle zur St. Pauls Kirche und zum Rathaus.A. Spörlein