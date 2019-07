Kirchweih Steppach

Am Wochenende vom 26. bis 29. Juli wird in Steppach, dem größten Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Kirchweih gefeiert. An den vier Tagen lassen die Kärwasburschen, die einen eigenen Verein gegründet haben, die alten fränkischen Bräuche wieder aufleben. Höhepunkt des fröhlichen Treibens wird am Sonntag der Umzug der Kärwasburschen sein. Dabei werden sie wieder die Geschehnisse des vergangenen Jahres aufs Korn nehmen.

Schöne Traditionen

Gerade das Festhalten an Traditionen macht den Charme des Dorfes aus. Mit seinen Neubaugebieten, einer hervorragenden Infrastruktur und dem attraktiven Ortskern, für den es vor einigen Jahren Auszeichnungen im Landeswettbewerb gab, ist Steppach praktisch das Vorzeigemodell eines modernen Dorfes. Zusammenhalt und aktive Vereine zeichnen den Ort aus. Unter ihnen haben die "Kärwasburschen", die alljährlich die Kirchweih ausrichten, ihren festen Platz. Den Erlös des Festes stellen sie jeweils für gemeinnützige Zwecke ortsansässigen Organisationen zur Verfügung. Bei der Kirchweih 2018 kam so ein Betrag von 2500 Euro zusammen, der in diesen Tagen verteilt wurde. Den größten Teil - 2000 Euro - bekam der Sportverein Steppach. Mit je 250 Euro unterstützte der Kirchweihverein den Feuerwehrverein und den örtlichen Kindergarten. Sebastian Derrer, zweiter Vorsitzender der "Kärwasburschen", dankte mit dieser Spende den Organisationen für ihr herausragendes Engagement.

Auf dem Festplatz beim Bahnhof findet auch in diesem Jahr das Kirchweihtreiben statt. Auftakt ist am Freitag, 26. Juli, mit dem Bieranstich um 20 Uhr. Dem schließt sich eine Partynacht mit den "Calimeros" an. Am Samstag, 27. Juli, wird um 19.15 Uhr der "Kärwasbaam" aufgestellt. Danach gibt es Stimmung und Tanz mit den "Itzgrunder Musikanten". Am Sonntag, 28. Juli, beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst im Kirchweihzelt. Anschließend wird Mittagstisch mit Klöß und verschiedenen Bräten serviert. Um 14 Uhr setzt sich der Festzug durch den Ort in Bewegung. Danach spielen die "Mönchherrnsdorfer Musikanten" zur Unterhaltung im Festzelt. Ab 19 Uhr sorgt die "Blaskapelle Niedermirsberg" für Kirchweihstimmung. Am Montag, 29. Juli, startet der Zeltbetrieb bereits um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Um 14 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ab 19.15 Uhr versammeln sich Burschen und Madla zum alten Brauch des "Bätzen raustanzen". Mit der Blaskapelle Gremsdorf klingt am Montag die Kirchweih aus. Evi Seeger