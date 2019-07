Kirchweih Stegaurach

Heuer findet wieder die Stegauracher Kirchweih auf dem Gelände der Spielvereinigung Stegaurach 1945 e.V. und am Gasthaus Windfelder am See von Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, statt. Die Bürger sind zu viel Musik und ausgelassenem Feiern eingeladen - und das, obwohl eine jahrzehntelange Ära in diesem Jahr endet: Seit 1973 spielte die Band "Melodas" jedes Jahr im Festzelt. Nun ist leider Josef "Sepper" Scheer von den "Melodas" verstorben und eine lang gelebte und geliebte Tradition stirbt mit ihm. Doch die Kirchweih lebt weiter!

Los geht es am Freitagabend mit dem Aufstellen des Kirchweihbaums auf dem Gelände der Spielvereinigung. Dafür stehen rund 15 Spieler der Fußballmannschaft bereit, die gemeinsam mit dem erfahrenen Baumaufsteller Theo Wagner aus Hartlanden um 18 Uhr den geschmückten Baum in die Senkrechte bringen werden und somit den Startschuss fürs Feiern geben werden. Im Anschluss spielt die Mühlendorfer Blasmusik im Festzelt. Weiter geht der Abend ganz im Zeichen der jungen Leute. Rund 400 vorrangig Jugendliche und Junggebliebene werden erwartet, die zu den Rhythmen von DJ Hammer, dem bekannten Bamberger DJ, feiern. Am Samstag ab 16 Uhr stellt dann die Maurer- und Bauhandwerkerzunft Stegaurach ihren Kirchweihbaum beim Windfelder am See auf. Sie werden von den Zünften aus Hallstadt und Gaustadt unterstützt. Im Anschluss wird es traditionell den Maurerklatsch und zum ersten Mal den "Schwebenden Dachstuhl" geben. Abends ab 20 Uhr werden "Die Rossinis", die Kultband aus Unterfranken, den Stegaurachern einheizen. Mit nur drei Instrumenten (Gitarre, Bass, Schlagzeug) machen sie ihre Auftritte unvergesslich. Sie werden auch bei der Stegauracher Kirchweih eine Show mitten im Publikum bieten. Bernardo, Umberto und Claudio werden mit ihrer lässigen Art auch die Kirchweih-Gäste im Festzelt der Spielvereinigung zum Mitfeiern bringen. Für den Samstagabend werden gerne Tischreservierungen unter verein@SpVgg-stegaurach.de entgegengenommen. Der Eintritt ist frei. Das Samstagabendprogramm startet in diesem Jahr bereits um 19 Uhr in besonders gemütlichem Ambiente. Zu Essen gibt es Gyros, Steak, Bratwürste, aber auch "fleischlose" Genüsse, wie z.B. Käsewürfel und Gerupften. Ausklingen lassen können die Kirchweihbesucher den Abend dann mit DJ in der Bar bei Wein, Sekt und Aperol.

Ein weiterer Höhepunkt der Kirchweih ist am Sonntag um 10.30 Uhr der Familiengottesdienst. Am Nachmittag spielt das Duo Uschi & Nobby im Festzelt auf. Beim Windfelder wird ab 17 Uhr Bernhard Hartmann für Unterhaltung sorgen. Am Montag wird der traditionelle Kirchweihfrühschoppen mit Weißwürsten ab 10 Uhr weitergeführt. Leider geht mit dem Tod von Josef "Sepper" Scheer eine lang gelebte und geliebte Tradition in diesem Jahr verloren. Erstmals seit 1973 spielt nicht die Band "Melodas", sondern die Band "Tutti Frutti" wird die Nachfolge antreten. Abends spielt die Band "Dochrinna", Partyband aus Franken, mit Volksmusik, Schlagern, Party- und Stimmungshits, unvergessenen Oldies sowie den aktuellen Chart-Hits auf. Beim Windfelder sind ab 17 Uhr "Petra & Friends" zu hören, ein Ohrenschmaus für alle Besucher aus Nah und Fern.