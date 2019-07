Kirchweih St. Otto in Bamberg

"Es sieht dieses Jahr alles etwas anders aus," erklärt Christina Keidel, 1. Vorsitzende des Bürgervereins VI. Distrikt Bamberg-Nord St. Otto e.V. Die Sanierung des Parkplatzes vor dem Jagdzeughaus bietet die Möglichkeit, die St.-Otto-Kerwa des Bürgervereins VI. in diesem Jahr etwas anders zu gestalten. Vom 5. Juli bis 8. Juli 2019 sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen, mit zu feiern und diese traditionelle Familienkerwa hautnah zu erleben.

Eine Neuerung der diesjährigen Otto-Kerwa ist der Kindernachmittag am Freitag, der ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen das Fest einläutet. Die Jugendfeuerwehr gestaltet diesen Nachmittag und die 1. Vorsitzende freut sich ihrerseits darauf. "Es ist toll, dass die jungen Mitglieder unserer Feuerwehr sich auch bei der Otto-Kerwa engagieren." Denn nach wie vor ist der Bürgerverein darauf angewiesen, dass sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Organisation und die Durchführung dieser traditionellen Kerwa engagieren.

Am ersten Kerwa-Nachmittag lädt der Bürgerverein ab 17 Uhr die Senioren des Distrikts und der Stadt zu einem Leberkäs-Essen ein. "Dieser Punkt im Festprogramm zählt zu den feststehenden Traditionen", so die 1. Vorsitzende. Und wie jedes Jahr fließt der Erlös des Essens in die Förderung eines sozialen Projektes. In diesem Jahr kommt die Luitpold-Schule in den Genuss dieser Unterstützung. Ab 18 Uhr sorgen "Manni und seine Rebellen" im Festzelt für Stimmung. Gleichzeitig verkauft die Deusdorfer Mühle heiße Räucherforellen. Um 19 Uhr wird die Otto-Kerwa offiziell eröffnet. Am Samstag, 6. Juli 2019, geht der Kirchweihbetrieb los. Während sich die einen mit Essen und Getränken stärken, stellt sich die Löschgruppe 3 der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg darauf ein, den Kirchweihbaum aufzustellen. Um 17.30 Uhr ist es dann soweit: Der Spielmannszug St. Otto spielt und unter großem Zuspruch durch die Kerwa-Besucher ziehen die Mitglieder der Löschgruppe 3 den Kerwa-Baum in seine vorgesehene Position - ein unübersehbares Signal, dass nun die Kerwa in vollem Gange ist. Im Festzelt spielen dann ab 18 Uhr "Die Auracher".

Der Kirchweih-Sonntag, 7. Juli 2019, wird um 10 Uhr mit einem Kirchweih-Festgottesdienst eröffnet. Dem schließt sich der Frühschoppen an und und ab 11.30 Uhr steht das Mittagessen mit Braten und weiteren Speisen auf dem Programm. An diesem Tag ist das Feuerwehrmuseum mit ausgemusterten Löschfahrzeugen und historischer Feuerwehrtechnik geöffnet. Es befindet sich in der Siechenstraße 75 unmittelbar neben dem Festplatz. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Museum die Besucher immer wieder begeistert und darum lohnt sich dort auch ein wiederholter Besuch zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken. Am Nachmittag bietet der Bürgerverein Kaffee und Kuchen und, wie schon in den Jahren zuvor, eine besondere Spezialität: frisch ausgezogene Krapfen! "Es freut uns sehr, dass wir jedes Jahr selbst gebackene Kuchen und vor allem diese, inzwischen selten gewordenen Hutkrapfen unseren Besuchern anbieten können", freut sich Christina Keidel. Ein weiterer Höhepunkt ist am Sonntagabend ab 18 Uhr mit der Band "Boogie Balls" zu erwarten. Sie "rocken das Zelt" und mit ihrem erneuten Auftritt hat sich auch eine Hoffnung des Bürgervereins erfüllt: Die "Boogie Balls" sind, wie "Die Auracher", fester Bestandteil der St.-Otto-Kerwa geworden.

Der Kerwa-Montag, 8. Juli 2019, gehört traditionell den Firmen aus Bamberg-Nord. Ab 16 Uhr trifft man sich im Festzelt und beim gemütlichen Beisammensein klingt der Arbeitstag aus. Ohne Zeitdruck kann man Gespräche führen oder auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen treffen. Ab 17 Uhr spielt das "Remy Duo" im Festzelt bei der Siechenscheune.

Die St.-Otto-Kerwa ist weit über die Distriktsgrenzen hinweg bekannt. Sie steht für Tradition und gute Unterhaltung und so kommen Jahr für Jahr zahlreiche Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg, um gemeinsam zu feiern. Christina Keidel sieht darin auch eine Bestätigung des Bürgervereins VI., jedes Jahr aufs Neue zur St.-Otto-Kerwa einzuladen.

Doch um solch ein Fest zu stemmen, braucht es viele Hände und Köpfe, die tatkräftig bei der Vorbereitung helfen. Der Bürgerverein plant, organisiert und baut die gesamte Kerwa in Eigenregie auf, wozu auch der Auf- und Abbau des großen Zeltes gehört. Manch einer nimmt sich dafür Urlaub, so auch die beiden Vorsitzenden des Bürgervereins. Gut 25 ehrenamtliche Helfer sind damit beschäftigt, dass alles reibungslos über die Bühne geht, dass alle Besucher ihr Essen und ihre Getränke bekommen und dass sich am Ende alle über eine gelungene, gut besuchte Kirchweih freuen können. Diese enge Zusammenarbeit und das ehrenamtliche Engagement ist eine große Erleichterung für Christina Keidel. Die 1. Vorsitzende des Bürgervereins Bamberg-Nord- St. Otto e.V. dankt speziell ihren Helferinnen und Helfern für deren Unterstützung.