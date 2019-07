Kirchweih Schönbrunn

Bereits am Donnerstag wurde im feierlichen Kreis der Kerwasjugend die Kirchweih ausgegraben. Am Freitagabend startet dann die offizielle Kirchweih mit der Band "Late Night.rocks" im Hof der Brauerei Wernsdörfer. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Rock und Metal freuen.

Viel Zeit zur Erholung bleibt den Feierlustigen jedoch nicht, denn schon am Samstag um 10 Uhr findet der Frühschoppen bei der Brauerei Wernsdörfer statt. Gegen 15 Uhr wird dann der Kirchweihbaum mit musikalischer Umrahmung durch die Blaskapelle Schönbrunn auf dem Dorfplatz aufgestellt. Im Anschluss steht für die Kerwasjugend der Besuch des Gottesdienstes auf dem Programm. Weiter geht's um 19 Uhr mit den Kerwasspielen, bei der in diesem Jahr fünf Mannschaften aus und um Schönbrunn gegeneinander antreten. Am Abend sorgt die Heavy Metal Coverband "Justice" für Stimmung. Die Weihe der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wird am Sonntag um 9.30 Uhr gefeiert. Ein Highlight der Kirchweih ist sicherlich wieder der Kerwasumzug. Dieser findet um 14 Uhr statt und wird vom Musikverein Schönbrunn begleitet. Die Kerwasjugend gibt dabei lustige Ortsgeschehnisse des vergangenen Jahres auf selbstgebauten Wagen und in Fußgruppen zum Besten. Dazu dürfen Besucher sich auf selbstgebackene Krapfen freuen. Mit einem Gottesdienst und einem Friedhofsgang gedenkt die Gemeinde am Montag an ihre Verstorbenen. Um 19 Uhr trifft sich dann die Dorfgemeinde zum Hahnenschlag im Hof der Brauerei Wernsdörfer. Am darauffolgenden Freitag wird die Kerwa wieder "eingegraben". Zur Kirchweih trumpfen auch die einheimischen Gastronomen mit fränkischen Spezialitäten auf. Zudem sorgen Schausteller das gesamte Wochenende mit Schiffschaukeln sowie Spiel- und Losbuden dafür, dass es den Kleinen nicht langweilig wird.

Tina Giebfried