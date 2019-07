Kirchweih Sassanfahrt

Vom 12. bis 14. Juli wird in der zweitgrößten Gemeinde Hirschaids Kerwa gefeiert. Neben dem Ortskulturring kümmert sich auch die FFW Sassanfahrt um die Ausrichtung des Festes. Am Freitag, 12. Juli, beginnt um 18 Uhr der Betrieb, um 18.30 Uhr spielt auf dem Sportgelände der TSV Sassanfahrt gegen die SpVgg Trunstadt. Am Samstag nach der Aufstellung der Vereinsabordnungen und Marktgemeinderäte um 14.45 Uhr ist um 14.30 Uhr der Abmarsch zum Festplatz mit der Sassanfahrter Blaskapelle und den "Hubertus 70"-Böllerschützen. Dann wird der Kirchweihbaum am Festplatz in der Ortsmitte aufgestellt. Bürgermeister Klaus Homann sticht daraufhin das Kerwasfässla an und mit Tanzeinlagen des SC Sassanfahrt geht der Festbetrieb weiter. Der Vorabendgottesdienst um 17 Uhr wird musikalisch umrahmt vom Frauen-Gospelchor "Newcomers". Um 18 Uhr steigt wieder die Party im Festzelt und in der Bar mit der Band "Regnitzauer Spitzbuam". Um 9.30 Uhr startet der der Umzug mit Blasmusik zur Kirche. Den Jubiläumsgottesdienst gestaltet der Gesangverein Sassanfahrt "Deutsche Einigkeit". Anschließend geht's weiter zum Frühschoppen in Wagners Bierstube. Der Kindernachmittag beginnt um 14 Uhr und um 17 Uhr werden Fische gegrillt bei Livemusik von "Günthers Musikexpress", dem professionellen Alleinunterhalter, der für die passende Stimmung sorgt! Musik, Show und Humor gehören hier selbstverständlich dazu. Abgerundet wird das Festprogramm am Sonntag mit den Fußball-Freundschaftsspielen ASV Sassanfahrt 2 gegen SV Walsdorf 2 um 14 Uhr und ASV Sassanfahrt 1 gegen SV Walsdorf 1 um 16 Uhr.

Am Kirchweihmontag findet in der Alten Schule zum ersten Mal ein Seniorennachmittag statt. Beginn 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen und später gibt es leckere Bratwürste! Alle Senioren sind herzlich eingeladen!

Von Samstag bis Montag steht der Vergnügungspark in der Ortsmitte für Groß und Klein mit Autoscooter, Kinderkarussell, Sky Jumper, Spicker- und Schießbude sowie Süßwaren bereit.Johanna Blum