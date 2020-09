Kirchweih Sand am Main

Für die Sander ist ihre Kirchweih immer ein besonderes Fest, aber in diesem Jahr ist coronabedingt alles anders. Bis zuletzt hatte sich das Schaustellerunternehmen bemüht, zumindest einen stark verkleinerten Vergnügungspark auf die Beine zu stellen. Die Hoffnung war groß, aber schlussendlich konnte auch das "Notprogramm" nicht durch die Behören genehmigt werden. Auch der FC Sand kann in diesem Jahr nicht seinen traditionellen Kirchweihbaum aufstellen. Dennoch können die Kirchweihgäste in den Gastwirtschaften das Ereignis feiern, wenn auch unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

Kirchweihessen im Sportheim

Für alle die es nicht erwarten können, beginnt die Kirchweih im FC Sportheim bereits am Donnerstag mit Knöchli, Kassler und Bratwurst mit Kraut. Am Kirchweihsonntag bietet Pächter Stefan Flachsenberger und sein Team Halbe Ente und Schäuferla an, ehe zum Ausklang am Montag das Kesselfleischessen auf dem Programm steht. Am Samstag ab 18.30 Uhr kommen alle Musikfreunde auf ihre Kosten, wenn Mike Hempel live in der Sportheimgaststätte aufspielt.

Ausgewählte Spezialitäten

An allen Tagen ausgesuchte Spezialitäten, wie zum Beispiel am Freitag Entenpfeffer, steht auf der Speisekarte des Hotel-Weingut Goger. Bis zum Dienstag werden auch erlesene Sander Weine zum Ausschank kommen. Natürlich darf auch der berühmte Sander Käskuchen nicht fehlen, der von Zwetschgen und Apfelkuchen ergänzt wird. Die Bäckerei Hörlin hat am Kirchweihsonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Kirchweihgottesdienst

Und auch die frisch renovierte Kirche St. Nikolaus steht an diesem Wochenende im Mittelpunkt, wenn am Sonntag um 10 Uhr das Hochamt zur Kirchweih stattfindet.