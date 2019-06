Kirchweih Sambach

Am Wochenende wird in Sambach wieder fröhlich Kirchweih gefeiert. Auch dieses Jahr fanden die Kerwasburschen und -madla einen Platz, an dem sie am Samstag ausgelassen feiern können: auf dem hinteren Teil des Festplatzes, dort wo das Mosthaus des Gartenbauvereins steht. Dieses Jahr wird der Ablauf der Kerwa etwas anders sein. In dem 665 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden gibt es noch immer drei Gastwirtschaften. In der Ortsmitte bildet das Gasthaus Hennemann mit der Kirche und deren Umgriff ein schönes Ensemble. Im Traditionsgasthaus in der Ortsmitte wird an allen Kirchweihtagen Mittagstisch gereicht. Auf dem im Zuge der Dorferneuerung neu gestalteten Kirchplatz wird auch in diesem Jahr wieder der Kerwasbaum aufgestellt. Aus gesundheitlichen Gründen müssen die Gastwirte in diesem Jahr den Kirchweihbetrieb auf Freitag und Montag beschränken. Ein weiterer gastronomischer Betrieb ist die Pizzeria im unteren Dorf, die aus nah und fern guten Zuspruch findet.

Auf dem Kirchplatz wird die Jugend am Samstag um 15 Uhr den Kirchweihbaum aufstellen. Dazu spielt traditionsgemäß die Blaskapelle Zentbechhofen. Steht der Baum dann an seinem Platz, geht es im Zug mit den Musikanten zum Festplatz. Dort sorgt die Jugend mit einem "Weizen-Wagen" dafür, dass kein Besucher Durst leiden muss. Dazu werden Grillspezialitäten angeboten. Am Abend wird dann DJ "Weizen-Willi" für flotte Rhythmen sorgen. Vom Erlös ihrer Aktivitäten wollen die Kerwasburschen und -madla für den Ort einen lebensrettenden Defibrillator anschaffen. Evi Seeger