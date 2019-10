Kirchweih Reuth

Der Forchheimer Stadtteil Reuth feiert an diesem Wochenende vom 11. bis 14. Oktober sein Kirchweihfest.

Die Pfarrkirche Reuth wurde im Jahr 1739 dem heiligen St. Johannes der Täufer geweiht. So kann dieses Jahr das 280-jährige Weihejubiläum gefeiert werden. Am Kirchweihsonntag, den 13. Oktober, treffen sich um 8.30 Uhr alle Ortsvereine mit Fahnenabordnungen, die Kerwasmadla und -buam in Tracht sowie die Ehrengäste am Feuerwehrhaus. Von dort wird sich um 8.50 Uhr unter den Klängen der Reuther Blasmusik der Kirchenzug in Bewegung setzen. Um 9.00 Uhr findet dann der Festgottesdienst statt, er wird von Regionaldekan Martin Emge in Konzelebration mit Pater Stefan Stöhr, Pater Josef Brandl und Pater Richard Brütting gefeiert.

Großartiges Programm

Ausrichter des viertägigen Festwochenendes der Reuther Kirchweih am Festgelände neben dem Feuerwehrgerätehaus ist der eigens dafür gegründete "Traditionsverein Reuther Kuckuck".Sie haben am Festplatz wieder ein großes, beheiztes Zelt aufgestellt. Am Freitag starten die Feierlichkeiten ab 16 Uhr mit der Schlachtschüssel.

Um 19 Uhr tritt "Faded Glory" auf die Bühne, dann sticht Oberbürgermeister Uwe Kirschstein um 20 Uhr offiziell das erste Fass Bier an, die ersten 30 Liter sind Freibier.

Am Kirchweih-Samstag steht das Kirchweihbaum-Aufstellen durch die Kerwasburschen ab 14.30 Uhr im Mittelpunkt. Dazu spielen die Weingartsreuther Musikanten, bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Auf der Bühne spielt abends ab 20 Uhr die "Essig und Öl". Neben den bekannten Kirchweihgerichten bietet die Küche am Samstagabend die schmackhaften "Reuther Kuckucksburger" an.

Fränkische Spezialitäten

Nach dem Festgottesdienst wird am Sonntag ein zünftiger Weißwurstfrühschoppen mit der Blaskapelle Unterleinleiter/Dürrbrunn angeboten. Zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr gibt es fränkischen Mittagstisch, u. a, mit Wildschwein und Krenfleich. Nach dem Mittagstisch beginnt der Kaffee und Kuchenverkauf. Währenddessen sind bereits die Kerwaburschen schon unterwegs, um die Kerwasmadla einzusammeln. Um 14:30 Uhr wird dann mit dem Spielmannszug Jahn Forchheim der Betz ausgetanzt. Danach übernehmen ab 15 Uhr die Pinzberger Haderlumpen die Stimmung im Festzelt. Der letzte Tag des verlängerten Kirchweih-Wochenendes beginnt schon um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühschoppen. Ab 11 Uhr sind dann die Kerwasburschen zum traditionellen "Krapfen zamspiel´n" in Reuth unterwegs. Die traditionelle Kultversteigerung am Montagabend wird musikalisch umrahmt von Markus Brand. Mathias Erlwein