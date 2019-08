Kirchweih Reckendorf

Es ist wieder so weit: Die Kirchweih in Reckendorf ist für alle ein Grund zum Feiern. Für viele ist die "Kerwa" auch ein schöner Anlass, um Freunde und Familie zum leckeren Festtagsbraten zu sich nach Hause einzuladen. Alternativ lässt sich in der Brauereigaststätte Schroll oder der Schlossgaststätte ebenso deftig-fränkisch speisen. Vor allem die Jugend zieht es auf das Festgelände an der Schlossgaststätte, wo im großen Festzelt nach Kräften und bei jedem Wetter gefeiert wird. Im Autoscooter können wilde Karambolagen veranstaltet werden und im Kinderkarussell drehen sich schon die Allerjüngsten vergnügt im Kreise.

Fest eingebunden, freut sich Bürgermeister Manfred Deinlein ganz besonders, sind die Reckendorfer Vereine, die den Kirchweihumzug mit der Aufstellung des Kirchweihbaumes begleiten.

Zum Kirchweihbeginn geht es am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr von der Seitenbachstraße zum Kirchplatz, wo die Freiwillige Feuerwehr Reckendorf mit ihrem Kommandanten Matthias Delling den bunt geschmückten Kirchweihbaum in die Höhe wuchten wird. Begleitet wird das ganze Spektakel von der Blaskapelle Reckendorf unter der Leitung von Frank Güthlein.

Mehrere Jubiläen in diesem Jahr

Unter der Regie des Ortskulturrings als Veranstalter, nehmen die Vereinsjubilare unter dem Vorsitzenden und zweiten Bürgermeister Erwin Wahl in diesem Jahr die Gelegenheit wahr, sich beim Umzug ganz besonders vorzustellen: Die Freiwillige Feuerwehr Reckendorf feiert ihr 150-jähriges Jubiläum, der Haßberg-Verein wird ein halbes Jahrhundert alt und der Bayern Fanclub blickt zurück auf stolze 40 Jahre. Mit von der Partie sind außerdem der Liederhort, die "Sängerlust", der VdK, die KAB, der ASV Reckendorf, die Gartenfreunde Reckendorf, der Kleintierzuchtverein, der Reservistenverband und natürlich die Kindergärten.

Gutes Essen, viel Musik und Spaß auf dem Festgelände

Rauschender Festbetrieb herrscht am Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September in allen Wirtschaften, die mit Kesselfleisch sicherlich viele Gaumenfreunde finden. Im Festzelt der Schlossgaststätte spielen am Samstag, 31. August, ab 20 Uhr die Wickendorfer Musikanten auf. Die Musiker sehen ihre Aufgabe in der Verbreitung und Förderung der Musik, insbesondere der Blasmusik in ihrer Vielfalt, und sorgen dabei für ordentlich Stimmung.

Am Sonntag, 1. September, ist die Blaskapelle Gereuth an der Reihe. Das Programm umfasst bekannte Traditionsmärsche ebenso wie die böhmisch-mährische Blasmusik und beliebte Evergreens der letzten 30 Jahre.

Am Montag, 2. September, unterhalten ab 19 Uhr "Die Wilderer". Die Party- und Showband versorgt neben den besten Songs der (Alpen)-Pop-Rock-Geschichte, zahlreichen Klassikern der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre auch mit aktuellen Trends der internationalen Charts. "Die Wilderer" stehen für Partystimmung pur, mit einer überzeugenden Live-Show, geprägt durch Kreativität und Spielwitz. Dies garantieren die sechs Musiker für Alt und Jung.

Gelebte Tradition

Eine uralte Tradition ist auch der Hahnenschlag, zu dem der OKR am Montagnachmittag vor dem Feuerwehrhaus einlädt.

Reckendorf ist eine Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern. Und trotzdem fühlt es sich jedes Jahr so an, als wäre man auf der Sandkerwa oder gar auf dem Oktoberfest. Die Reckendorfer wissen, wie man feiert. Und darüber freut sich besonders Bürgermeister Manfred Deinlein: "Das Schönste an der Kirchweih ist der Freitagabend. Es ist unglaublich, was die Gemeinde hier auf die Beine stellt jedes Jahr. So viele Menschen kommen zusammen, einfach Wahnsinn. So etwas muss man erlebt haben. Ich weiß nicht, ob es am Ende der Urlaubszeit liegt, am Anfang der Schulzeit, aber es ist immer wieder unglaublich, was das gesellige Dorf präsentiert." Horst Lange