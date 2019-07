Kirchweih Rattelsdorf

Im Reigen der vielen Feste im Jahresverlauf ist die Kerwa, gefeiert wird von Freitag, 5. Juli bis einschließlich Montag, 8.Juli, einer der Höhepunkte. Im historischen Ortskern wird drei Tage lang kräftig gefeiert. Mit dem Aufstellen des Kirchweihbaumes am Freitag, 5.Juli um 18 Uhr am Marktplatz erfolgt der Startschuss für die Kirchweih durch den Ortskulturring. Bereits um 17.45 treffen sich die Festgäste darunter die Vereine, Bürgermeister und Marktgemeinderäte in der Bamberger Straße beim Anwesen Deinhart. Von hier wird der festlich geschmückte Baum mit musikalischer Begleitung durch die "Itzgrunder Musikanten" unter ihrem Dirigenten Stefan Pechmann, zum Marktplatz transportiert und dort aufgestellt. Der Ausschank am Marktplatz beginnt bereits um 17 Uhr. Dem Ortskulturring war es im vorigen Jahr wichtig, die Kirchweih attraktiver zu gestalten. Das von ihm aufgestellte Festzelt zwischen der Marienstatue und der Gastwirtschaft Zum Goldenen Löwen (Feulner) war ein voller Erfolg. Dieses Festzelt gibt es auch heuer wieder. Ein zusätzliches Angebot zu den örtlichen Gastwirtschaften, die sich mit vielen kulinarischen Schmankerln auf die Kirchweih einstellen. Live-Musik und gute Unterhaltung finden die Besucher im Festzelt. Los geht es hier nach dem Kirchweihbaumaufstellen. Mit fetziger Musik sorgen die Itzgrunder Musikanten für super Stimmung. Am Samstag gibt es Festbetrieb rund um den Marktplatz. Ab 19.30 Uhr unterhält "Bootleg" mit Live Musik die Gäste. Mit der Festmessfeier, zelebriert von Pfarrer Reinhold Braun um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul beginnt der Kirchweihsonntag. Ab 14 Uhr werden im Festzelt Kaffee und Kuchen serviert. Anschließend spielen ab 17 Uhr wiederum die Itzgrunder Musikanten. Höhepunkt des Kirchweihmontags ist um 17 Uhr das Gaßbockrennen am Markplatz. Das traditionelle Spektakel veranstaltet das Kerwa-Team. Bereits um 10 Uhr findet ein Schafkopf-Frühschoppen statt. Zum Kirchweihausklang gibt es ab 19.30 Uhr Live-Musik mit Mike Hempel. An allen drei Kirchweihtagen ist der Eintritt im Festzelt frei. Die Kinder finden rund um den Marktplatz die typischen Kirchweihangebote. Mit seinem gepflegten historischen Ortskern und der schönen landschaftlichen Umgebung ist Rattelsdorf nicht nur zur Kirchweih ein Anziehungspunkt für Gäste. Der Ort kann auch mit einer guten Infrastruktur punkten. Die Einwohner profitieren vom medizinischen Versorgungszentrum mit Apotheke, guten Kinderbetreuungseinrichtungen und der neuen Schule.