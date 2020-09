Kirchweih Oberleiterbach

Egal, aus welcher Richtung der Besucher in das kleine Dorf mit den schönen Fachwerkhäusern kommt: Er wird als erstes von dem gedrungenen Sakralbau aus Sandstein begrüßt, der 1517 auf einer kleinen Anhöhe errichtet wurde. Der breite, trutzige Turm trägt eine "welsche" Haube und der Innerraum überrascht mit einem nun ebenfalls aufpolierten schönen Hochaltar des Bamberger Hofbildhauers Johann Samuel Koch von 1686.

Der letzte Einsiedler

Die 1517 erbaute Sandsteinkirche ist dem heiligen Laurentius geweiht. 1683 erhielt sie die barocke Haube. Der Hochaltar mit umwundenen, gedrehten Säulen ist im prächtigen Barock gehalten. Auf der von mittelalterlichen Mauern umgebenen Kirchhofanlage liegt das Grab des Ivo Hennemann (1824 bis 1900), des letzten Einsiedlers vom Staffelberg. Das Kirchhofportal mit klassizistischem Gitter und schmiedeeisernem Aufsatz ist aus dem Jahr 1799. Am 6. September findet um 9 Uhr in der St. Laurentius Kirche in der Kirchweih-Festgottesdienst statt.

Der heilige Laurentius

Laurentius ist einer der meistverehrten Heiligen der Kirche, in Rom erhielt er fast die Bedeutung von Petrus und Paulus. Laurentius war einer der sieben Diakone in der Stadt Rom, also für die Finanzen und die Sozialarbeit der Kirche von Rom zuständig.