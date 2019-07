Kirchweih Niederndorf

Niederndorf hat keine eigene Kirche, deshalb findet der Gottesdienst zu Kirchweih am Sonntag im Festzelt statt. Pfarrer Daniel Lischewski erlebt die Niederndorfer als eine wunderbar intakte Dorfgemeinschaft. Er sieht "Kirche" nicht als Gebäude, sondern als eine Gemeinschaft von Menschen und so haben die Niederndorfer durchaus das "Recht", eine Kirchweih und Kerwa auch ohne Gebäude zu feiern.

Am Freitagabend geht's los mit dem Bieranstich. Erster Bürgermeister Armin Luther, assistiert von Pfarrer Daniel Lischewski, wird um 19 Uhr das erste Fässla Bier anzapfen. Anschließend gibt es das beliebte "Knöchlas-Essen". Für Musik sorgen die "Hofschoppen-Musikanten". Um 20 Uhr wird dann die Bar eröffnet. Das Thema "Top Gun" beherrscht in der Bar das ganze Sommerfest-Wochenende. Am Samstag wird dann um 16 Uhr der Kerwabaum mit musikalischer Unterstützung der "Kerwa Musikanten" aufgestellt. Auch die Kinder werden einen eigenen Baum aufstellen. Die bekannten "Seitz Bubn" haben dann ab 20 Uhr ihr musikalisches Heimspiel.

Am Sonntag trifft man sich erst einmal um 10 Uhr im Festzelt zum Gottesdienst, anschließend dann einen Mittagstisch. Ab 14 Uhr gibt es dann noch Kaffee und Kuchen.

Man kann die letzten Neuigkeiten austauschen, lachen und einfach mal alles genießen, bis die Kerwa am Abend so langsam ausklingt.

An den drei Kerwatagen ist immer bestens für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Alle Kerwafreunde aus nah und fern sind beim Kerwa-Sommerfest in Niederndorf herzlich willkommen! Johanna Blum