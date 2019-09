Kirchweih Neuhaus

Der Ortsverein Neuhaus mit seinem Vorsitzenden Julian Eibert, dem Oberburschen Andi Kauper und den Obermadle Anna Burkhardt und Milena Eibert lädt zu seiner fünften Zeltkerwa ein: Am kommenden Wochenende geht´s kräftig rund in Neuhaus, nach Aisch mit seinen etwa 960 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil von Adelsdorf.

Am Freitag ab 16.30 Uhr beginnt der Kerwa-Trubel mit dem "Kerwa zamspielen". Die Kerwasburschen ziehen mit der "Kleinwachenrother Dorfmusik" durch den Ort. So verkünden sie den Beginn der Kerwa und laden alle Mitbürger zum Mitfeiern ein. Anschließend werden die 20 Kerwasmadle mit den 35 Kerwasburschen mit Musik ins Zelt einmarschieren und um 19 Uhr sticht Bürgermeister Karsten Fischkal das Kerwafässla mit geübtem Schlag an. Ab 20 Uhr herrscht Zeltbetrieb und die fünf Musiker von "Die NachtSchicht", die von Schlagern und Rock´n´Roll der 50er, über Rock-Classics bis zum aktuellen Charts-Hit alles drauf haben, geben für den Abend den richtigen Kerwa-Ton an.

Am Samstag wird um 16.30 Uhr der Baam mit Unterstützung der Adelsdorfer Musikanten - dem musikalischen Aushängeschild der Gemeinde - in die Senkrechte gebracht. Ab 20 Uhr ist Zeltbetrieb mit den "Gerchli" - ob Schlager, Pop, Rock oder eigene Songs - sie spielen einfach alles, was für Gaudi sorgt! Also wird es garantiert ein unterhaltsamer, aber sicher auch langer Abend!

Festgottesdienst mit Posaunenchor

Am Kirchweihsonntag hält Pfarrer Jens Arnold um 10 Uhr den Festgottesdienst. Zusammen mit dem Posaunenchor und den Fahnenabordnungen der Neuhauser Vereine wird er seine Gemeinde an den kirchlichen Hintergrund der Kerwa erinnern. Das Bestehen der Pfarrei geht auf das Jahr 1336 zurück, als ein "Her Fridrich, der Pharrer zu Grube", in einer Urkunde genannt wird. Wann genau die Kirche geweiht wurde, ist nicht mehr bekannt.

Der Kerwatermin wurde aber schon vor langer Zeit auf das zweite Wochenende im September festgelegt - vielleicht hat man den Termin auch in die Nähe des Namenstags des Hl. Matthäus am 21. September gelegt, so genau weiß das niemand mehr. Ab 14.30 Uhr ist am Sonntag dann Zeltbetrieb mit Kaffee und Kuchen angesagt, ab 17.30 Uhr spielt "Die kleine Dorfmusik - Next Generation" ein bisschen wilder, ein bisschen verrückter, aber immer noch mit viel Freude an der Musik auf.

Am Kerwasmontag gibt es um 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Zelt, wozu wie jedes Jahr alle Senioren besonders herzlich eingeladen sind. Um 18 Uhr tanzen die Kerwasburschen und -madli den Betzen raus und um 19.30 Uhr läuten Gerald und Manu im Zelt den Kerwaausklang musikalisch ein.

Freier Eintritt

Wie im vorigen Jahr gibt es am beheizbaren Festzelt wieder ein Barzelt. Der Eintritt ist jeden Tag frei! Weil es dieses Jahr die fünfte Kerwa ist, haben sich die Burschen und Madli zudem etwas Besonderes fürs Kerwasende ausgedacht - mehr wird aber nicht verraten! Auch die drei Neuhauser Gastwirtschaften sind bestens auf die Kerwa eingestellt: Frank Niebler bietet seine allbekannt leckeren Kirchweihspezialitäten an - bei schönem Wetter auch im Garten. Bei Clemens Funke gibt´s am Mittwoch Saure Knöchla, Rippla mit Sauerkraut und Kloß und vieles mehr, am Donnerstag verführen hausgemachte Küchle nach Oma Leni's Rezept die Besucher. Am Freitag darf man sich auf fränkische Schmankerln mit heimischen Wild freuen und am Wochenende bietet er viele fränkische Leckerbissen sowie hausgemachten Kuchen an. Beim Benno Wirth erwarten den Kerwabesucher gewohnt leckere Speisen und natürlich gibt es Aischgründer Karpfen in allen Variationen sowie leckeres Bier. Johanna Blum