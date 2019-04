Kirchweih Nedensdorf

Die Filialkirche Maria Königin ist im gepflegten Ortskern wahrlich der Mittelpunkt des gastlichen Ortes. Die zahlreichen Ruhebänke am Linden- und Dorfplatz bieten nach den langen Monaten ein herrliches Ambiente sich des Erwachens der Natur zu erfreuen. Ob das ruhig dahinfließende Wasser des Europäischen Naturerbes Main, das Naturdenkmal Trimeusel oder die von der Sonne angestrahlte Filialkirche - man kann die Seele nach Empfinden baumeln lassen.

Dorflinde mit Ruhebank

Ob Wanderer, Radler oder Autofahrer, wenn die Saison beginnt , schätzen und nutzen viele das Areal rund um die Ortskirche. Fleißige Hände kümmern sich um die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Sitzgelegenheiten. In unmittelbarer Nähe der vor einigen Jahren neu gepflanzten Dorflinde wurde eine weitere Ruhebank aufgestellt; der Untergrund wurde von Ortsbürgern gepflastert. Von Seiten des Obst- und Gartenbauvereines kümmert man sich um den Blumenschmuck und mehr. So wurde auch die Tage unter Regie der Vorsitzenden Carmen Bauer von mehreren Frauen der Brunnen zum Osterfest geschmückt. In dieses herrlich leuchtende Grün des Lindenplatzes ist die Filialkirche eingebettet. Die Christengemeinde ist stolz auf ihre Kirche, die den zentralen Mittelpunkt des Ortes widerspiegelt. Der Weihetag der Kirche wird alljährlich seit 1957 am 1. Mai gefeiert. Schon seit Jahren sorgt sich Mesner Heinrich Leicht mit viel persönlichen Einsatz um das Gotteshaus. Ein Team von Frauen kümmert sich um die Sauberkeit der Kirche. Die Filialkirchengemeinde gehört zur Pfarrei Altenbanz. Pfarrer Hans-Werner Alt hält nach Möglichkeit regelmäßig während der Woche Gottesdienst in Nedensdorf.

Der Gedenktag am 22. August

Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus wird Maria als Mutter Jesu Christ verehrt. Ihre Wertschätzung führte im Laufe der Kirchengeschichte zu einer Vielfalt von Marienhochfesten und - gedenktagen. Warum wählte die Christengemeinde wohl Maria, die Mutter als ihre Kirchenpatronin aus. In den 1300 Jahren der Geschichte des christlichen Glaubens in unserem fränkischen Land ist die Marienverehrung immer wieder aufgeblüht. Unsere Diözese ist reich an Zeugnissen der Liebe zur Mutter des Herrn. Ihr Bild in Stadt und Land ist wie ein Lichtblick inmitten der oft chaotischen Bilderflut. Wie ein dichtes Netz durchziehen Marienwallfahrtsorte unser Frankenland. Sie sind Ziel vieler Pilger. An den Gnadenorten der Gottesmutter haben viele Menschen Hilfe und Stärkung für ihren Glaubensweg erfahren. Die Hilfesuchenden sind dankbar für solche Oasen des Gebetes und Gottvertrauens.

Viel wert legt die Ortsbevölkerung auf die Sauberkeit und Anschaulichkeit ihres Ortes. Die Gestaltung des Dorfplatzes ist über Jahrzehnte bis heute ein Anliegen. Viel Arbeit wurde meist unter der Regie des rührigen Obst-und Gartenbauvereines investiert. Die Idylle des Platzes der bis an das Ufer des Europäisches Naturerbes Main reicht nimmt in der Region zurecht einen besonderen Stellenwert ein.

Unweit der Dorfkirche wurde vor einigen Jahren das neue Feuerwehrhaus gebaut. Feuerschutz und gesellige Veranstaltungen bilden die Eckpfeiler einer intakten Wehr. Der Schulungsraum im Feuerwehrhaus erfährt eine breite Nutzung.

Kirchweihgottesdienst

Einheimische und Gäste sind zum Kirchweihgottesdienst um 8.30 Uhr eingeladen. Im Anschluss wird Pfarrer Hans-Werner Alt eine Fahrzeugsegnung vornehmen. Fränkisches Essen und gutes Bier trinken: Bis weit über die Grenzen hinaus ist die Brauereigaststätte Reblitz dafür bekannt. Zum Kirchweihfest wird Küchenchef Thomas Reblitz die Gäste verwöhnen; verschiedene hausgebraute Biere stehen im Angebot.