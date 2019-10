Kirchweih Lonnerstadt

Der Markt Lonnerstadt lädt herzlich zur traditionellen Kirchweih ein. Für das leibliche Wohl und gute Unterhaltung ist natürlich wieder bestens gesorgt.

Der Kunst- und Handwerkermarkt

Am Kirchweihsonntag, 6. Oktober, findet der Kunst- und Handwerkermarkt von 11 bis 18 Uhr statt. Verschiedene Händler rund um den Marktplatz warten mit Gartendeko, Holzwaren, Näharbeiten und anderem Kunsthandwerk auf Sie.

Oldtimerausstellung

In der Bergstraße (ab Marktplatz) sind die historischen Bulldogs von den Bulldogfreunden Münchsteinach (nur bei schönem Wetter) zu sehen. Für das leibliche Wohl am Marktplatz sorgen der TSV Lonnerstadt, die Getränke verkauft die Damenmannschaft vom TSV. Es gibt Kaffee und Kuchen vom Heimatverein und ab 14 Uhr werden am Marktplatz Küchle gebacken. Die Volkstanzfreunde Lonnerstadt tanzen für Sie um 14 Uhr und um 14.45 Uhr sowie die Linedancer Crazy Boots um 16 Uhr. Die Gleißenberger Blaskapelle sorgt für die musikalische Unterhaltung. Es gibt eine Kellerführung um 15 Uhr durch die Felsenkellerfreunde Lonnerstadt, die Ausstellung im Dachboden des Kirchenschiffs ist geöffnet.

Bauarbeiten im Kleebauernhaus

Die historische Wohnung im Kleebauernhaus kann aufgrund der Bauarbeiten im Kleebauernhaus in diesem Jahr leider nicht besucht werden. Die Schausteller und Marktstände finden Sie in diesem Jahr in der Mühlgasse. Diese haben von Samstag bis Montag für Sie geöffnet. Da die Bäckerei Kaiser leider nicht mehr geöffnet ist, haben wir uns dazu entschlossen, den Festplatz auf das "Plätzla" in der Mühlgasse zu verlegen. In diesem Zuge ist es notwendig, die Mühlgasse vom Gasthaus "Zur Sonne" bis zur Kreuzung Badgasse komplett zu sperren. Ebenso ist die Straße "An den Kellern" gesperrt. Die Sperrung ist vom 1. bis 8. Oktober gültig. Wir bitten um Ihr Verständnis und etwaige Behinderungen dadurch zu entschuldigen. Neu ist in diesem Jahr auch, dass die Line Dancer am Montagnachmittag (nach dem Frühschoppen) am "Plätzla" für den Kerwa-Ausklang sorgen. Über das ganze Wochenende ist in Lonnerstadt bestens für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Wir wünschen allen Besuchern einen guten Appetit, viel Vergnügen und fröhliche Stunden in Lonnerstadt.Stefan Himpel