Kirchweih Litzendorf

Zu einer traditionell fränkischen Kirchweih lädt die Gemeinde Litzendorf alle Besucher aus Nah und Fern recht herzlich ein. Die Basketballgemeinschaft Litzendorf 1993 e.V. hat sich auch in diesem Jahr wieder allerhand für die Kirchweih einfallen lassen und wünscht allen Gästen fröhliche und kurzweilige Stunden im beheizten Festzelt am Tanzwiesenweg in Litzendorf.

Wie in jedem Jahr beginnt der Festbetrieb am Freitag, 6. September, mit dem beliebten Kirchweih-Essen und dem Festbieranstich durch Bürgermeister Wolfgang Möhrlein um 18 Uhr. Die Reservierungen für Vereine und Firmen sind wie gewohnt unter Tel. 09505/8269 möglich.

"One Last Sunset" live im Festzelt erleben

Ab 20.30 Uhr unterhält die Band "One Last Sunset" die Kirchweihbesucher im Festzelt mit gewohnt rockigen Klängen bei freiem Eintritt: Auf dem Programm stehen wieder Songs verschiedenster Interpreten - mit Blink 182, Metallica, Offspring, Cranberries, Iced Earth und Pink sei hier nur eine kleine Auswahl genannt.

Festzug und Livemusik

Am Samstag ist ab 14 Uhr die Kaffee- und Kuchentheke geöffnet. Der Kirchweihfestzug macht sich mit dem Kirchweihbaum ab 14.30 Uhr von der Schule auf den Weg zum Festgelände. Dort wird er dann mit vereinten Kräften aufgestellt. Um ca. 16.30 Uhr zeigen die Litzendorfer Cheerleader ihr Können, bevor die bekannte Party-Pop-Band "Deschawü" ab 20.30 Uhr für ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht im Zelt sorgt.

Am Kirchweihsonntag sind alle um 9 Uhr zum Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Wenzeslaus eingeladen, der von Pfarrer Marianus Schramm zelebriert wird. Um 14 Uhr lädt dann wieder die reich bestückte Kaffee- und Kuchentheke zum Verweilen im Festzelt ein. Um 16 Uhr zeigen die Litzendorfer Cheerleader erneut ihr Können und ab 17 Uhr spielen die "Litzendorfer Musikanten" im Festzelt auf.

Frische Kirchweihkrapfen

Am Kirchweihmontag sollte man sich die frisch gebackenen Kirchweih-Krapfen nicht entgehen lassen, die ab 14 Uhr im Zelt angeboten werden. Nach dem Hahnenschlag um 17 Uhr garantiert Entertainer Sebastian Wilhelm für Stimmung im Festzelt und einen gemütlichen Ausklang der Kirchweih.

An allen Tagen wird nicht nur für die Unterhaltung, sondern auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt sein. Zahlreiche fränkische Köstlichkeiten erwarten die Kirchweihbesucher. Andrea Spörlein