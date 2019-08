Kirchweih Lettenreuth

Es ist wieder soweit: Kerwa in Lettenreuth. Von Mittwoch bis Montag, 14. bis 19. August, ist auch dieses Jahr wieder Festbetrieb rund um das Gelände der Spielvereinigung Lettenreuth. Mit einigen Neuerungen geht es dieses Jahr an den Start - so ist am Freitagabend zum Beispiel erstmals DJ Freeman (bekannt aus dem Caroll's in Frohnlach) vor Ort. Er wird die Besucher ordentlich mit 1980er, 1990ern und Hits von heute einheizen, ehe am Samstagabend - wie jedes Jahr - wieder feinster Barbetrieb herrscht.

Bierprobe: Offizielle Kirchweiheröffnung

Am Mittwochmorgen beginnt bereits das Kerwavorglühen mit der Bierprobe und mit frischem Kesselfleisch.

Die offizielle Eröffnung findet dann am Donnerstag statt: Bieranstich unter Beisein der Ortsvorstände, Bürgermeister und Gemeinderäte. Da gibt es dann Rindfleisch mit Kren und weitere Speisen aus der Küche.

Sportliches Kirchweihprogramm

Fußballerische Untermalung erhält die Kirchweih dieses Jahr durch drei Heimspiele. Höhepunkt wird hier sicherlich das Heimspiel der ersten Mannschaft gegen die DJK/SV Neufang am Samstag. Neben den renommierten DJs (DJ Freeman und DJ BenJi) am Freitag und Samstag ist am Donnerstag Live vor Ort Hartmut Zeiss, der die Eröffnung wieder musikalisch begleiten wird.

Am Samstag ist dann niemand geringeres als "Friends" live in Lettenreuth. Außerdem findet am Abend ein Auftritt der Danzadoras statt. Am Sonntagabend dürfen sich die Kirchweihbesucher wieder auf Makrelen vom Grill freuen - und à propos freuen: Der Kerwasmontag beginnt mit einem Frühschoppen, Weißwürsten, einer riesen Gaudi und für die Kinder kommt auch wieder das Spielmobil. Neben dem Spielmobil steht dieses Jahr auch "BubbleSoccer" von Freitag bis Montag zur Verfügung.

Die Kerwa in Lettenreuth wird wieder von einem bunten Rahmenprogramm begleitet - Spaß ist also garantiert. Die Spielvereinigung Lettenreuth freut sich über zahlreiche Besucher.

Programmhighlights

Mittwoch, 14. August, 10.30 Uhr: Bierprobe mit frischem Kesselspint und Sauerkraut Donnerstag, 15. August, ab 17.30 Uhr: Bieranstich mit offizieller Kirchweiheröffnung

Freitag, 16. August, 18.30 Uhr: SpVgg Lettenreuth II - ATSV Thonberg; 19.30 Uhr: 80er, 90er Kultparty mit DJ Freeman

Samstag, 17. August, 16 Uhr: SpVgg Lettenreuth - DJK-SV Neufang

Sonntag, 18. August, 9 Uhr: Festmesse zur Kirchweih (St. Laurentius Kirche); 9.30 Uhr: Frühschoppen; 15 Uhr: SpVgg Lettenreuth II - SG Seibelsdorf/Höfles/Fischbach

Montag, 19. August, 9.30 Uhr: Weißwurstfrühschoppen; 14 Uhr: Spielmobil mit Kinderanimation; 15 Uhr: Hahnenschlag