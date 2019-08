Kirchweih Lauter

Es ist August - in Bayern starten die Sommerferien, viele nutzen die Zeit, um zu verreisen, Urlaub zu machen. Nicht Lauter. Hier steht ein anderer Termin ganz oben im Kalender: Hier wird eine Woche lang Kirchweih gefeiert. Es ist ein Termin, der alle vereint, ob jung oder alt, ob von Nah oder Fern. Jeder lässt am liebsten alles stehen und liegen und feiert in Lauter die Kirchweih.

Das hat sich bewährt

Die Lauterer Kerwa hat sein inzwischen fast traditionelles Programm beibehalten - was gut ist, muss nicht geändert werden.

Am Dienstag, 6. August, trifft man sich in Lauter mittags bei der Gastwirtschaft Albrecht. Da gibt es feines Kesselfleischessen. Für die Lauterer der inoffizielle Start der Kerwa.

Weiter geht es dann am Donnerstag, 8. August. Man trifft sich abends, wieder in der Gastwirtschaft Albrecht. Es lockt köstliches Kirchweihessen. In der Gemeinschaft schmeckt es doch am besten.

Höchster Genuss

Der Höhepunkt ist am Freitag, 9. August. Die Bewirtung übernimmt den ganzen Tag über die Freiwillige Feuerwehr Lauter auf dem Parkplatz in der Schulstraße. Los geht es dann um 16 Uhr - es gibt hausgemachte Krapfen und Kuchen am Feuerwehrhaus. Eine Stärkung, bevor man sich dann um 18.15 Uhr zum Zug in der Bergstraße/Baumfeldweg zum Zug aufstellt. Schließlich sind dann alle Augen auf den Ersten Bürgermeister Armin Postler gerichtet, der dann um 18.30 Uhr das erste Kerwasfass ansticht. Anschließend ist die Aufstellung des Kirchweihbaumes - musikalisch unterstützt durch den Musikverein Baunach. Um 21 Uhr öffnet die Bar - nun kann wild und ausgelassen Kerwa gefeiert werden.

Zum Essen gibts Markelen, Gyros mit Pommes, Schnitzelsandwich, Currywurst mit Pommes, Steaks, Bauch und Brastwürste vom Grill und Käsebrote. Für jeden etwas Gutes dabei.

Ausgelassenes Kirchweihwochenende

Der Samstag, 10. August, startet um 14.30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammen mit hausgemachten Krapfen, Kuchen und Kaffee. Die Bewirtung übernimmt an dem Tag SpVgg Lauter auf dem Parkplatz in der Schulstraße.

Sportlich geht es weiter: Um 15 Uhr ist Anpfiff, dann treffen sich zum Kirchweihspiel der 2. Mannschaften SpVgg Lauter gegen SV Eintracht Ober-Unterharnsbach.

Um 17 Uhr treten die 1. Mannschaften SpVgg Lauter gegen SV Eintracht Ober-Unterharnsbach gegeneinander an. Nach den sportlichen Duellen übernimmt ab 19.30 Uhr Bernhard Helmschrott die musikalische Unterhaltung. Die Bar öffnet dann um 21 Uhr.

An dem Tag verwöhnen kulinarische Spezialitäten wie Schnitzelsandwich, Hamburger, Pizza, Cheeseburger, Steaks, Bauch und Bratwürste vom Grill und belegte Fladenbrote die Gäste. Entspannt geht es dann weiter. Sonntags und montags trifft man sich dann den ganzen Tag über zum Kirchweihessen bei der Gastwirtschaft Albrecht.

Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit den Lauterern die Kirchweih mit - und erleben Sie, wie schön und angenehm die Gemeinschaft dort ist.