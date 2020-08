Kirchweih Knetzgau

Knetzgau zählt zu den ältesten Orten im Landkreis. Bereits vor 1200 Jahren wurde Knetzgau erstmals urkundlich erwähnt. Nach geschichtlicher Überlieferung hat ein adeliger Grundherr Namens "Ilbinc" dem Kloster Fulda den Ort übergeben, der damals "Cneezigowe" hieß. Die Geschichte der größten Gemeinde im Landkreis Haßberge spiegelt sich in zahlreichen Gebäuden und Baudenkmälern wider.

Am Fuße des nördlichen Steigerwaldes zwischen den Naturparken Haßberge und Steigerwald gelegen, ist Knetzgau zudem der ideale Ausgangspunkt, um die nähere und weitere Umgebung zu erkunden. Kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine Vielfalt von Natur-Erlebnissen erwarten nicht nur Erholungssuchende, sondern auch Urlauber.

Der Heilige Bartholomäus

Die Pfarrkirche feiert am Sonntag das Patrozinium zu Ehren des Kirchenpatrons. Dem Heiligen Bartholomäus sind drei Deckengemälde im Kirchenlängsschiff gewidmet. Der kirchliche Gedenktag für den Apostel und Märtyrer ist der 24. August. Das Kirchweihfest wird in Knetzgau stets am letzten Sonntag im August gefeiert.

Am Bartholomäustag endet die Schon- und Laichzeit der Fische. Mit dem Festtag wurde der Fischfang wieder eröffnet, was mit Fischessen, Prozessionen und Fischzügen gefeiert wurde. Damit begannen früher auch die ersten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Es wurden die Gänse und Karpfen ausgewählt, die fürs Fest gemästet werden sollten.

In früheren Jahren zählte die Kerwa zum Höhepunkt im Jahr und zu einer hausfraulichen Herausforderung. Neben dem Festtagsputz galt es, verschiedene Kuchen auf großen runden Blechen zu backen. Dafür wurde der Backofen in Gang gesetzt und das Haus durchströmte wohlriechender Duft von Käse-, Streusel- und verschiedenen Obstkuchen. Kulinarische Leckerbissen, wie etwa der Bocksbraten gehörten damals zum Kirchweihfest dazu.

Wichtige Lebensader

Der Main spielte für Knetzgau schon immer eine wichtige Rolle. So trug die "Lebensader Main" in früheren Jahren zum Lebensunterhalt der Familien bei. Im Mittelalter wurde von Knetzgau aus mit Lastkähnen Handel betrieben. Seit den 1950er Jahren erfolgte der Ausbau des Mains zur modernen Schifffahrtsstraße. Heute noch hat die Staustufe Knetzgau eine wichtige Bedeutung für die Schifffahrt auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal sowie als Kraftwerk zur Stromerzeugung. Neben der Schifffahrt blühte auch der Schiffbau in Knetzgau. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war eine lange Kette von Schelchbauern an den Werkplätzen am Mainufer tätig. Heute erinnert der Schelch im Knetzgauer Gemeindewappen an diese lange Tradition.