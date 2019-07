Kirchweih Kleukheim

Zahlreiche Fachwerkbauten mit reichlich Blumen und ehemaligen Gemeindehäusern markieren den historischen Ortskern mit der Pfarrkirche St. Wolfgang. Inmitten des fruchtbaren Ackerlandes gelegen, liegt der etwa 600 Einwohner zählende Ort Kleukheim in der Marktgemeinde Ebensfeld.

Die barocke Saalkirche St. Wolfgang hat ihre jetzige Gestalt in der Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten. Gebaut aus heimischen Sandstein bildet sie durch ihre imposante Erscheinung den Mittelpunkt des Dorfes.

Festwochenende

Am Freitag, 12. Juli, um 17.30 Uhr wird das Kirchweihwochenende eingeläutet und der Festbetrieb beginnt. Um 18.30 Uhr erfolgt die Abholung der Kirchweihschützen an der Oberleiterbacher Straße/Kleukheimer Hauptstraße mit der Blaskapelle Kleukheim. Anschließend wird 1. Bürgermeister Bernhard Storath den traditionellen Bieranstich sowie die Prämierung der Schützgengruppen vornehmen.

Am Sonntag, 14. Juli, findet um 9.45 Uhr der Festgottesdienst statt mit anschließenden Frühshoppen. Danach können sich die Besucher von 11 bis 13 Uhr beim Mittagessen diverse Köstlichkeiten schmecken lassen - Die Speisenkarte lässt hier keine Wünsche offen.

Bons fürs Mittagessen am Sonntag können bei der Bäckerei Kreppel in Kleukheim und Ebensfeld sowie in der Raiffeisenbank in Kleukheim erworben werden. Am Montag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr, ab 18 Uhr unterhält Peter Hofmann. Auch die Bar hat wie am Freitag geöffnet. Die Fußballspiele des TSV Kelbachgrund finden ebenfalls am Freitag und Sonntag statt.