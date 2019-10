Kirchweih Kleinziegenfeld

Knapp 150 Einwohner leben in Kleinziegenfeld, welches malerisch am südlichen Ende des gleichnamigen wunderschönen Tales liegt.

Mit seinen von Wanderwegen durchzogenen Wacholderhängen ist Kleinziegenfeld an den Kirchweihtagen am kommenden Wochenende ein ideales Ziel für Ausflügler. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die prachtvolle Maria-Hilf-Kapelle, die nach aufwändigen Sanierungsarbeiten wieder weitgehend ihr ursprüngliches Aussehen hat.

Am kommenden Wochenende feiert man dort das Kirchweihfest. Für die zu erwartenden Gäste hat die heimische Gastronomie einiges zu bieten. Bei Liebhabern fränkischer Küche hat sie doch einen hervorragenden Ruf im ganzen Umkreis und darüber hinaus. Mit typischen Kirchweihspeisen, aber auch mit manchem Schmankerl wird die Gastwirtschaft Zöllner ihre Gäste verwöhnen. Am Samstag, 12. Oktober, gehen die Mitglieder des Stammtisches "Die alten Deutschen" in den Wald und holen ihren diesjährigen "Kerwesbaam". Aber im Mittelpunkt steht natürlich auch die prachtvolle Maria-Hilf-Kapelle. Wenn man von Weismain aus kommt, steht die Kapelle erhöht auf einem Felsfundament, wie zum Gruß an die vorbeifahrenden Fahrzeuge. Die Kapelle wurde 1873 geweiht. Gebaut wurde das Gotteshaus auf Initiative von Johann Hübner, dem "Kapellenhannes". Vorbild war die Kümmerniskapelle auf dem Hechenberg bei Burghausen an der Salzach. Auch die prächtige Ausstattung der Kapelle stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Eine Blütezeit hatte Kleinziegenfeld unter Karl Franz von Schaumberg († 1804), der den Ort förderte und beispielsweise die Bienleins- und die Schrepfersmühle errichten ließ, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Bis ins 20. Jahrhundert fand die Trinkwasserversorgung der Kleinziegenfelder durch Wasserschöpfen mit Bütten aus der Weismainquelle und dem Dorfweiher bei der Stoffelsmühle statt.

Der Bau von Wasserleitungen wurde erst nach 1890 vorangetrieben. Bis 1970 wurde die Stoffelmühle als Pumpstation genutzt und so Wasser bis nach Stadelhofen gebracht. Die Stoffelmühle ist heute ein romantisches Kleinod des Ortes, der einiges zu bieten hat. Radfahrer Claudius, beschauliche Wacholderhänge, einen wunderschöner Spielplatz, die Weismainquelle, die Felsformation "Klinge" die alte Schule, der Blick ins Seitental vom Hühnerberg und nicht zuletzt schöne Wanderwege geben dem Stadtteil von Weismain ein besonders Flair. Ob Wandern, Klettern, Spielen Verweilen oder Einkehren - Kleinziegenfeld ist immer einen Besuch wert.

Bekannt ist Kleinziegenfeld auch durch die im Ortsteil "Grund" entspringende Weismain. Darüber hinaus hat der malerische Ort bayernweit markante Kletterfelsen sowie reizvolle Wanderwege zu bieten.

Das dominierende Wahrzeichen und Blickfang aller Touristen ist die auf einem Felsen thronende Radfahrerfigur "Claudius". In den Jahren um 1900 soll sie erstmals auf ein Hochrad gesetzt worden sein. Um den Erhalt der Holzpuppe kümmert sich der Naturfreunde-Verein.