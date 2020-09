Kirchweih Kirchaich

Die dem heiligen Ägidius geweihte Ortskirche in Kirchaich, dem Patron der Bettler, Bogenschützen, Pferdehändler und stillenden Mütter sowie dem Helfer gegen Aussatz, Krebs, Dürre und Feuersgefahr, dürfte wohl um 1300 als spätromanisches, wehrhaftes Gotteshaus entstanden sein, erkennbar an den dicken Mauern, den schlitzartigen Fenstern, die mehr Schießscharten als Fensteröffnungen gleichen. Auf den Übergang von der Romanik zur Gotik weisen an der südlichen Langhauswand die beiden Spitzbogenfenster unter einem Rundbogen und im Innenraum an der Nordwand des Chorraumes die spitzbogige Sakramentsnische hin. Da das Gotteshaus für die wachsende Zahl der Gläubigen zu klein wurde, erweiterte man den Kirchenraum im Jahre 1771 mit wesentlich dünneren Außenmauern in Richtung Westen, entfernte die Decke zum Obergeschoss, erhöhte den Chorbogen und stattete den Kirchenraum mit Altären im Stil des Barock aus; diese Ausstattung blieb bis heute unverändert erhalten. Aus der Zeit der Kirchenerweiterung dürften auch die Fresken an der Decke stammen; die Bilder über dem Chorbogen im Nazarenerstil und die Altarbilder entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1887 erhielt das alte Kirchengebäude einen Dachreiter mit zwei Glocken aus den Jahren 1753 und 1759.

Mit dem Abschluss der Kirchenerweiterung sollte auch die alte Ägidius-Kirche im neuen Glanz erstrahlen. Am 17. April 1967 begannen die Renovierungsarbeiten: der Innenraum wurde getüncht, Altäre, Statuen, Bilder und Deckengemälde gereinigt.Die an der südlichen Außenwand zum Vorschein kommenden Ornamente mit der Jahreszahl 1591 wurden sorgfältig restauriert und das Dach neu eingedeckt. 2001 wurde das auf dem Dachboden eingelagerte Ewige Licht neu versilbert; der dort ebenfalls aufbewahrte Kreuzweg in den folgenden Jahren restauriert und nach alten Fotos wieder in gleicher Höhe an den Seitenwänden des Kirchenraumes aufgehängt. Da sich in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch die wachsende Bevölkerung Kirchaichs das Kirchlein wiederum als zu klein erwies, beschloss die Kirchenverwaltung die Erweiterung der Kirche.

Die Kirche in Kirchaich stellt ein architektonisch gelungenes Werk dar, wie eine alte und neue Kirche ohne Bestandsänderung harmonisch miteinander verbunden werden kann.

Open Air auf dem Festplatz

Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygiene und -Abstandsregelungen findet am Sonntag, 6. September, ein exklusives Unplugged Open Air Konzert der Dorfrocker auf dem Festplatz in Kirchaich statt. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.