Kirchweih in Witzmannsberg

Der Ort wird 1226 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte damals in den Einflussbereich des Zisterzienserklosters Klosterlangheim. Heute ist St. Johannes als Filialkirche der Pfarrei Neundorf in der Pfarreiengemeinschaft Seßlach integriert. Diese gehört zum Erzbistum Bamberg.

Am Gedenktag des "Heiligen Georgs" dem 23. April 1708 wurde der Neubau der Kirche begonnen. Dieser wurde fertiggestellt am Gedenktag des "Heiligen Michael" anno 1711 als Saalbau mit eingezogenem Chor.

Der bestehende Bau der Kirche geht auf Pläne des Seßlacher Maurermeisters Hans Michael Schmitt zurück. In seiner heutigen Form mit einem Sattel-Turm wurde das Gotteshaus 1790 ergänzt. Über dem Chorbogen in der Kirche erinnert das Langheimer Abtswappen an die Zeit der Zugehörigkeit zum Kloster Langheim und Tambach. Die Reliefs der Eingangstüren sind in Kupfer getrieben und zeigen Darstellungen des Papstes " Johannes XXIII", der auch der Namenspatron der nahe gelegenen Begegnungsstätte ist.

Begegnungsstätte Johannes XXIII

In den Jahren 1977 bis 1979 wurde direkt neben dem historischen Pfarrhaus die Begegnungsstätte Johannes "XXIII" errichtet. Diese dient der Kirchengemeinde, wie die Bezeichnung schon sagt, als Ort der Begegnung und zur Durchführung von Veranstaltungen. Die Räume können für Veranstaltungen auch von Privatpersonen gemietet werden.

Neben der Begegnungsstätte ist noch ein eigener Festplatz vorhanden, auf dem größere Veranstaltungen wie Johannesfeuer, Waldweihnacht und vieles mehr abgehalten werden. So lädt auch Witzmannsberg dieses Jahr wieder herzlich zum traditionellen Kirchweihfest ein.

Das Festprogramm

Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr: Aufstellen des Kirchweihbaumes, Kirchweihschmankerl vom neuen Wirt des Freizeitzentrums, Auftakt mit der Band "Marinos"

Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr: Theater an der Kirchweih mit Tanzmusik

Sonntag, 21. Juli, 9.30 Uhr: Festgottesdienst mit Prozession, anschließend Frühshoppen; 15 Uhr Festbetrieb mit der JBK Bergesklänge Witzmannsberg, Kinderprogramm

Montag, 22. Juli, 19 Uhr: Kirchweihausklang mit der Stadtkapelle Seßlach