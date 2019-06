Kirchweih in Weismain

Zum 51. Mal richtet in diesem Jahr die Weismainer Blasmusik als Veranstalter das Kirchweihfest aus. Es ist sicherlich auch in diesem Jahr eine Veranstaltung für Jung und Alt die fünf Tage lang im Weismainer Kastenhof stattfindet.

Moderne und Tradition sind dabei sehr eng miteinander verbunden. 1963 wurde die Blasmusik als Jugendkapelle der Kolpingfamilie wieder gegründet. Ab dem Jahre 1968 wurde dann die weltliche Feier der Weismainer Kirchweih im Kastenhof abgehalten. Der Erlös sollte zur finanziellen Hilfe der Ausbildung beitragen.

Die Festtage haben bis heute Bestand und ein Besuch auf dem Festgelände gehört zur "Kerwa" einfach dazu. Sind auch kaum mehr Männer der ersten Stunde dabei hat die "Kastenhofkerwa" nicht von ihrem Flair verloren. Pfarrer Andreas Rauh, Ludwig Eitzenberger, Erich Stephan, Ludwig Will und Paul Lawatsch die leider nicht mehr unter uns weilen waren die damaligen Initiatoren und der Grund dafür hat sich nicht wesentlich verändert. Kosten bei Ausbildung und für die Blaskapelle machen die Veranstaltung noch immer zu einer nötigen Einnahmequelle. Die Wichtigkeit der Weismainer Blasmusik ist im ganzen Jahresablauf erlebbar. Von der Ausgestaltung der Christmette, dem Weismainer Fasching, Palmsonntag, über Wallfahrt nach Vierzehnheiligen, dem Schützenfest, der Schwedenprozession, bis über die Allerheiligen- und Volkstrauertagmitwirkung oder dem Adventseinläuten und, und, und - die Weismainer Blasmusik ist immer dabei. Dazu kommen noch zahlreiche weitere eigene Veranstaltungen.

Und so trifft Bürgermeister Udo Dauer den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt: "Ohne unsere Blasmusik würde etwas fehlen". Das öffentliche Leben mag man sich gar nicht ohne Sie Vorstellen. Im Mittelpunkt stand in den vielen Jahren auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den kirchlichen Gremien und dem Kolpingsverein in Weismain. Und so fügt sich natürlich das Programm der Blasmusik und die kirchlichen Termine ineinander.

Traditionelles Kirchweihprogramm

Am Donnerstag, 20. Juni, beginnt um 8.30 Uhr der Fronleichnamsgottesdienst mit anschließender Prozession welche die Blasmusik musikalisch begleitet. Um 10.30 Uhr beginnt das "Kerwestreiben" im Kastenhof mit einem zünftigen Frühschoppen der Blaskapelle. Der offizielle Beginn ist dann am Freitag, 21. Juni, ab 18.30 Uhr mit Standkonzert, der Festwirtabholung und dem Bieranstich. Einen fröhlichen Stimmungsabend wird es am Samstag, 22. Juni, ab 19 Uhr mit den Islinger Musikanten geben. Am Sonntag, 23. Juni, findet der Festgottesdienst zum Kirchweihfest um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche unter der Mitwirkung des Kirchenchores St. Martin statt. Anschließend ist Frühschoppen mit den Musikern der Weismainer Blasmusik. Zu Kaffee und Kuchen musiziert ab 15 Uhr die Jugendkapelle der Weismainer Blasmusik. Ab 16.30 Uhr sorgen die Altenkunstadter Musikanten für Unterhaltung und gute Laune. Am Montag, 24. Juni, ist bei Kaffee und Kuchen, ermäßigten Fahrpreisen sowie Musik mit den "Jura-Boys" ab 14 Uhr Familiennachmittag. Zum Kirchweihausklang ab 18.30 Uhr werden wieder die befreundeten "Pünzentaler Musikanten" aufspielen. Neben dem legendären Barbetrieb wird es aber auch wieder die sonstigen Schmankerln wie die beliebten Schaschlik geben. Mit dem kleinen Vergnügungspark kommen die Jüngsten auf ihre Kosten. Die Weismainer Blasmusik wird im Kastenhof sicher wieder ein guter Gastgeben sein. So freut sich auch Bürgermeister Udo Dauer mit seinem Stadtrat und der ganzen Bevölkerung auf die kommenden Festtage.