Kirchweih in Weingartsgreuth

Alljährlich feiern die Weingartsgreuther seit mehr als 15 Jahren ihre Kirchweih zwischen dem 17. und 24. August. Sie richtet sich immer nach dem Bartholomäustag und der ist am 24. August. Dieses Jahr sieht es anders aus, denn auch hier machte das Coronavirus den beliebten Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. Der Gasthof Weichlein bietet trotzdem allerhand Schmackhaftes, wie Schlachtschüssel und Spezialitäten vom Schlachten an. Um Reservierung und Einhaltung der Hygienevorschriften wird gebeten.

Die Geschichte der kleinen Kirche in Weingartsgreuth

Das Pfarrdorf Weingartsgreuth ist ein Ortsteil des Marktes Wachenroth. Um das Jahr 1720 hat sich die Kirchengemeinde Weingartsgreuth von der katholischen Kirchengemeinde Wachenroth abgelöst. Der Ort ist seit der Reformation überwiegend protestantisch und in die Schlosskirche von Weingartsgreuth gepfarrt. Georg Marschalk von Ebneth, Bischöflich-Bamberger Rats- und Amtmann, erwarb 1574 das Rittergut Weingartsgreuth und erbaute im gleichen Jahr das erste Schloss. In seiner heutigen Form von 1713 steht es unter Denkmalschutz. Im Jahr 1719 führte Marschalk von Ebneth in Weingartsgreuth die Reformation ein und begann mit dem Bau einer evangelisch-lutherischen Schlosskapelle in der südöstlichen Ecke des Schlossareals. Heute ist sie von außen kaum als solche zu erkennen, da der Turm etwa 80 Meter östlich am Schlosstor steht. Die Grundsteinlegung erfolgte vor 301 Jahren am 12. August 1719 durch Marschalk von Ebneth. "Im letzten Jahr haben wir die Grundsteinlegung noch gebührend gefeiert!", so Pfarrerin Kathrin Seeliger stolz. Nach der Fertigstellung im Jahr 1744 durch Christoph Friedrich Freiherr von Seckendorff fand am 18. April 1745 am Ostermontag, die Einweihung der schmucken Schlosskirche statt. Im Jahr 1830 wurde die Schlosskirche dann erweitert. Die Kirche beinhaltet einen Kanzelaltar, ein im 17. Jahrhundert entstandenes Altarblatt in reichem Rokokorahmen für den Altaraufbau und Epitaphie des 18. Jahrhunderts. Aufgrund ihrer intimen Gestaltung und Lage im Schlosspark wird sie heute auch als Aufführungsraum für kleinere Kirchenkonzerte genutzt. Von außen kann man sie kaum als Kirche erkennen, da der Turm - ein ehemaliger Wehrturm des Schlosses - gut 80 Meter östlich steht. Bis zum Jahr 1968 oblag das Patronat der Kirche dem jeweiligen Schlossherrn.

Heute freut sich die Kirchengemeinde über ein lebendiges Gemeindeleben, über den Kirchenchor und Posaunenchor, die Kindergottesdienstkinder und vieles mehr.

Die Kirche ist keinem Heiligen gewidmet, da sie von Anfang an protestantisch war und im Protestantismus gibt es keine Heiligenverehrung.

Die Kerwa fällt zwar aus, aber nicht der feierliche Kirchweihgottesdienst! Dieser findet bei schönem Wetter am Sonntag 23. August um 10.15 Uhr im Schlosspark direkt vor der Kirche - natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften - statt. Die Kirche ist übrigens täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Johanna Blum