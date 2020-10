Kirchweih in Wachenroth

Wachenroth liebt seine Kerwa und die dazugehörigen Traditionen. Befindet man sich zum Beispiel auf der Internetseite der Wachenrother Kerwasburschen, bekommt man die ganzen Liedtexte der Wachenrother Kerwaslieder zum Nachsingen. Vielleicht werden die hier oder da vereinzelt einige Zeilen dieses Jahr gesungen werden. Doch die Kerwa wird dieses Jahr nicht so gefeiert, wie wir es kennen. Doch der Kern einer Kerwa bleibt erhalten: die Kirchweih.

St. Gertrud in Wachenroth

Wann die St. Gertrud in Wachenroth erbaut wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ist sie nach vor oder nach 600 von iro-schottischen Missionaren gegründet worden. Es heißt aber auch, Bischof Wolfger von Würzburg habe sie 823 als eine sogenannte "Slavenkirche" errichtet.

Der Kirchturm, wie wir ihn heute kennen, wurde 1719 bis 1724 auf den Grundmauern des alten Chorbaues an der Ostseite von Johann Dannhäuser neu gebaut, nachdem der alte Chorturm 1716 abgerissen wurde.

Betritt man das Kirchenschiff, fällt der Blick auf ein riesiges 2,5-Meter-großes Kreuz, das zwischen Kirchenschiff und Chorraum hängt. Das wurde 1935 aufgehängt. Schließlich fällt aber auch der gotische Altar in die Augen. Der Hochaltar hat drei kleine neugotische Türmchen, die bis zur Decke ragen. Die Heilige Gertrude ist oben in der Mitte mit Äbtissinnen-Stab und Buch und stellt die Kirchenpatronin dar. In der rechten Nische steht die Heilige Katharina von Alexandrien - abgebildet mit einem Stück eines Rades mit vier Speichen, in den Händen ein Schwert. Sie gilt als Schutzpatronin der Wagner und Müller. In der linken Nische ist die Heilige Ottilie, auch eine Äbtissin. Sie soll als Blindgeborene nach der Taufe ihr Augenlicht zurückerhalten haben. Daher sind die Augen auch ihr Markenzeichen und wird oft bei Augenkrankheiten angerufen. Rechts vom Tabernakel steht die Heilige Elisabeth von Thüringen mit Krone, Kanne und Korb mit Rosen. Die Krone hat sie von Kaiser Friedrich II. 1236 erhalten, mit der Wasserkanne pflegt sie Kranke, der Korb steht für das leibliche Wohl der Barmherzigkeit. Auf der linken Seite vom Tabernakel steht die Heilige Anna - Mutter der Heiligen Maria und Großmutter von Jesus Christus.

Weitere Heilige sind ebenfalls in der Kirche zu entdecken. An der südlichen Chorwand stehen der Heilige Aloisius - Schutzpatron der Jugend - und der Heilige Konrad von Parzham als alter Mann. Über der Sakristeitüre befindet sich Madonna mit dem Jesuskind von 1986. Im Kirchenschiff findet man eine Marienfigur mit dem Jesuskind und der Weltkugel. Sie ist mit dem Zepter als Himmelskönigin dargestellt. Direkt daneben befindet sich der Heilige Michael im Kampf gegen den Drachen. Auf der Südseite findet man den Heiligen Josef mit dem Jesuskind und einem Lilienstab. red