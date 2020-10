Kirchweih in Vorra

Traditionell haben die beiden Frensdorfer Ortsteile Vorra und Abtsdorf gemeinsam ihre Kerwa gefeiert, für die das 1858 geweihte Kirchlein "Mariä Heimsuchung" das geistliche Zentrum ist. Die kleine Kirche erhebt sich wie eine Burg über der Staatsstraße zwischen Pommersfelden und Höchstadt.

Es dauerte bis 1838, dass die "königlich bayerische Regierung des Obermainkreises" dem Bau einer kleinen Kapelle in Vorra zustimmte, damals noch eng mit dem Bamberger Kloster Michaelsberg verbunden. 1922 wurde die "Mariä Heimsuchung" zur heutigen Kirche erweitert, 1926 wurde die Innenausstattung der Kuratiekirche begonnen.

Das Patrozinium der Kirche wird gemäß katholischer Tradition alljährlich am 2. Juli begangen, die Kirchweih hingegen am Ende des Kirchenjahres. Mariä Heimsuchung ist die Szene aus dem Lukas-Evangelium, in der die Jungfrau Maria ihrer Base Elisabeth ihr süßes Geheimnis verrät. "Gesegnet ist die Frucht deines Leibes...," antwortet die Cousine, die in Johannes den Täufer den Vorläufer des Messias zur Welt bringen wird. Die "Heimsuchung" ist in der Vorraer Marienkirche auf zwei eindrucksvollen Bildern dargestellt: zum einen als Holzrelief über dem Tabernakel des Hochaltars, zum anderen auf einem Ölbild über dem Seiteneingang. Dieses Kunstwerk stammt aus der ab 1857 errichteten Kapelle, die die vormalige Betkapelle ersetzte.

Es lohnt auch außerhalb des Kirchweihfestes, in dem Gotteshaus innezuhalten, gerade weil sie in den letzten Jahren renoviert worden ist. Neben Isolierungs- Maler- und Restaurierungsarbeiten hat die Kirche die Sanierung des Dachs und die gründliche Überarbeitung der Orgel erhalten.

Außerdem wurden das Altarbild restauriert und einige Schmuckelemente neu vergoldet.

Die Kerwa findet aufgrund von Corona nicht in dem Stil statt, wie wir es traditionell gewohnt sind. Wer trotzdem Lust auf Kerwa-Stimmung im kleinsten Kreis mit seiner Familie und auf die kulinarischen Köstlichkeiten hat, ist zum Beispiel herzlich im Gasthaus Beck eingeladen. Freitag, 23. Oktober, und Samstag, 24. Oktober, öffnet die Gaststätte ab 17 Uhr, Sonntag, 25. Oktober, und Montag, 26. Oktober hat die Gaststätte ganztags geöffnet. Sie verwöhnt die Besucher mit feinsten Wildspezialitäten, aber auch mit Karpfen, Grill-, Pfannen- oder Schnitzelspezialitäten. Reservieren Sie am besten noch jetzt einen Tisch unter 09502/255. red