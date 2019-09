Kirchweih in Vierzehnheiligen

Das Hochamt zum Kirchweihfest in der Basilika Vierzehnheiligen findet am Sonntag, 8. September zum Kirchweihfest der Basilika um 10.30 Uhr das Pontifikalamt mit Glockenweihe mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick statt. Die Festandacht ist für 14 Uhr vorgesehen.

Der Ursprung der Wallfahrt nach Vierzehnheiligen geht auf ein Ereignis im Jahr 1445 zurück. Auf einem Acker ist dem Schäfer des Klosters Langheim, Hermann Leicht, am 24. September ein weinendes Kind erschienen, das beim Nähertreten wieder verschwand. Als er es Wochen später wieder sah, war es zu beiden Seiten von je einer Kerze flankiert. Bei der letzten Vision, am 28. Juni 1446, war es umgeben von 14 Kindern, die sich als die 14 Nothelfer zu erkennen gaben und nach einer Kapelle verlangten, um "gnädiglich hier zu rasten". Wenige Tage nach der letzten Erscheinung wurde eine todkranke Magd nach Anrufung der vierzehn Nothelfer auf wundersame Weise geheilt. Am Erscheinungsort wurde ein Holzkreuz errichtet. Kurz darauf, 1448 erfolgte die Weihe der ersten Wallfahrtskapelle. Während der Bauernkriege der Reformationszeit wurde die Kapelle 1525 niedergebrannt und verwüstet. In ihrer Stelle errichtete man eine wehrhafte Kirchenburg, die 1543 geweiht wurde.

Während des Dreißigjährigen Krieges strömten viele Pilger nach Vierzehnheiligen, sodass die Kirche den Mengen nicht mehr gewachsen war. Da es zudem noch an Geld mangelte, verfiel die Kirche zusehends. Schließlich entschlossen sich der Langheimer Abt Stephan Mösinger und der Bamberger Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn zu einem Neubau. 1743 erfolgte die Grundsteinlegung nach Plänen von Balthasar Neumann. Diese wurden jedoch ohne sein Wissen vor Ort geändert. Dadurch befand sich der Erscheinungsort nicht mehr in der Vierung, sondern im Langhaus. Um die Gnadenstätte wieder ins Zentrum zu rücken, ließ sich Balthasar Neumann eine geniale Lösung einfallen. Er teilte den Kircheninnenraum in verschieden große Ovale neu auf.

Aus einem Bauskandal entstand eines der genialsten Kirchenbauwerke Europas - der "Ballsaal Gottes".