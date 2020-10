Kirchweih in Vestenbergsgreuth

Vestenbergsgreuths Kirchengemeinde ist in zwei Hauptorte aufgeteilt: Vestenbergsgreuth und Schornweisach. Beide Orte sind ca. 2 Kilometer auseinander - und gehören zwei unterschiedlichen Landkreisen an: Das Pfarrdorf Schornweisach gehört zur Gemeinde Uehlfeld und damit zum Landkreis Neustadt/Aisch-Band Windsheim. Mit dem Ortsteil Hermersdorf gehört Vestenbergsgreuth zum Landkreis Erlangen-Höchstadt. Doch eins verbindet die beiden Gemeinden: ihre Christuskirche, die 1959 gegründet wurde. Der Grundstein der Kirche wurde am 13. Juli 1958 gelegt. Man hatte zwar es bereits schon 1690 und 1740 mit dem Kirchenbau versucht, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es geschafft. Man hat einen Kirchenbauverein gegründet, Familie Scharf hat den Bauplatz kostenlos zur Verfügung gestellt und es flossen viele Sachspenden zusammen. Liesl Kießling hat bei der Grundsteinlegung einen Scheck über 10000 Mark übergeben. So ging der Bau der Kirche erfolgreich voran - und bereits am 11. Oktober 1959 hat man die Kirche eingeweiht. Am Anfang hat man noch selbst die Glocken zum Gebet und Gottesdienst läuten müssen, erst 1969 hat die Kirche ein elektrischen Läutwerk erhalten - und drei Jahre später sogar eine Turmuhr. 1981 hat man ein Gemeindezentrum errichtet, 1989 hat man Renovierungsarbeiten an der Kirche vorgenommen und einen neuen Altaraufsatz errichtet. 2019 wurde zum 60-jährigen Jubiläum der Weihe ein großes Fest gefeiert. Die Kirchengemeinde nutzte dieses Jubiläum für ein Dankesgottesdienst mit Posaunenchor, einem gemeinsamen Mittagessen - Regionalbischof i.R. Pfarrer Christian Schmidt hat seine Festpredigt in Reimform vorgetragen.

Vestenbergsgreuther Kerwa

Vestenbergsgreuths Kerwa hat in den 70ern mit einem einfachen Bollerwagen und einem Fass Bier angefangen. Heuer hat die Kerwa viel größere Dimensionen angenommen. Bereits Wochen vorher trifft man sich, um für den großen Kerwasumzug die Wagen zu gestalten und zu beschriften. Dabei wird in der Regel alles, was während des Jahres Aufsehen erregt hat, aufs Korn genommen. Wenn - falls - wir 2021 wieder eine Kerwa feiern können, gibt es sicher reichlich Nachholbedarf und Themen, mit denen die Wägen beschriften werden können. Immerhin ist ein ganzes Jahr einfach wegen Corona so gut wie ausgefallen. red