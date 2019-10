Kirchweih in Untersiemau

Am zweiten Oktoberwochenende feiern die Untersiemauer traditionell ihre Kirchweih. Wie seit vielen Jahren geht es aber nicht nur ausschließlich um Essen und Trinken, sondern um ein Gemeinschaftserlebnis für die Dorfgemeinschaft und ihre Gäste. Deswegen gehören beispielsweise der Kirchweihmarkt genauso dazu wie das Aufstellen des Kirchweihbaums oder der Familientag mit Kinderschminken und einem Bauchredner, Gottesdienst und Kirchweihpredigt, Kirchweihständerle und vielem mehr.

In diesem Jahr findet zum zweiten Mal am Kirchweihsonntag, 13. Oktober, noch ein Oldtimer-Treffen auf dem Parkplatz der Familie Winzer statt. Sämtliche Besucher des Oldtimertreffens können Fahrzeug-Bewertungen abgeben. Diese Bewertungen wandern in einen großen Lostopf. Sowohl die Fahrzeuge als auch das Publikum nehmen an der Ziehung teil. Am Freitag, 11. Oktober, startet die Kirchweih um 17 Uhr im Sportheim TSV in geselliger Runde und es gibt Rindfleisch mit Merch, Rouladen mit Rotkohl sowie Eisbein mit Sauerkraut. Ab 18 Uhr wird es sportlich, wenn die Alt Herren-Mannschaft von Untersiemau gegen den TSV Scherneck spielt. Am Samstag, 12. Oktober, wird es ab 18 Uhr Grillhaxen und Schnitzel (Vorbestellungen bei Thomas Bürger unter der Telefonnummer 0160/4797138) geben. Auch am Sonntag, 13. Oktober, bleibt es sportlich: Ab 15 Uhr gibt es das Fußball-Punktspiel zwischen dem TSV Untersiemau und SC Germania Stöppach-Haarth. Ab 20 Uhr ist im Sportheim Barbetrieb und ab 20.45 Uhr kann gemeinsam das Europameisterschafts Qualifikationsspiel Estland gegen Deutschland geschaut werden. Der Frühschoppen am Montag, 15. Oktober, um 9 Uhr darf natürlich bei der Kirchweih nicht fehlen.

Ab 19 Uhr heizt Kult-DJ Cally am Freitag, 11. Oktober, den Gästen mit Hüttenhits, modernen-zünftigem Alpenrock und Partymusik so richtig ein bei der "Siemauer Hüttengaudi". Dazu gibt es Drinks, leckere Leberkässemmeln, Weißwürste und Bier vom Fass - der Eintritt ist frei (Ausweispflicht). Am Samstag, 12. Oktober, ist Familientag mit Kinderschmicken und Festbetrieb der Schausteller. Um 13.30 Uhr findet das Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die Kirchweihjugend statt. "Erwin und seine Elly" begeistern dann ab 15.30 Uhr die Zuschauer mit ihrer Familien-Bauchredner-Show (Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für die Kinder).

Am Kirchweihsonntag, 13. Oktober, findet um 10 Uhr der Kirchweihgottesdienst mit anschließenden Frühschoppen statt. Ab 11 Uhr ist auch wieder Kirchweihmarkt auf dem Festgelände. Ab 13.30 Uhr spielt dann im Festzelt Günthers Musikexpress "Der Frankensteirer". Um 14.30 Uhr gibt es die beliebte Kirchweihpredigt mit den Siemauer Dorftratschen Claudia und Sissi. Ab 15.30 kommt es dann zur Prämierung der Oldtimer und Ziehung der Kirchweih-Verlosung.

Zum Abschluss der Kirchweih gibt es am Montag, 14. Oktober, um 14 Uhr, den Hahnenschlag der Kleintierzüchter sowie Fest- und Zeltbetrieb.