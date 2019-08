Kirchweih in Unterpreppach

Vom Wendehammer des neuen Straßenzuges aus hat man einen schönen Blick auf die Südansicht der Kirche. Die Pfarrkirche St. Bartholomäus und St. Wendelin wurde 1960 am 4. September geweiht. Vom Alter her zählt das Gebäude sowieso schon zu den moderneren Gotteshäusern. Vor einigen Jahren wurde die Fassade neu gestrichen und fügt sich so mit ihrer hellen grauen Farbe optisch in den aktuellen Baustil umso mehr ein.

An die einstige Weihe des Gotteshauses wird neben dem Kirchweitreiben mit zwei feierlichen Gottesdiensten (Sonntag und Montag) erinnert.

Beim Kirchweihfeiern setzt das Dorf auf Tradition. Am Programmablauf der letzten Jahre wird auch heuer wieder festgehalten. Neu ist lediglich der offizielle Ausrichter. Diese sind die Ortsvereine Unterpreppach, die im Oktober letzten Jahres als Verein gegründet wurden, damit die Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Finanzen klar geregelt sind.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Einholen des Kirchweihbaumes durch die Dorfjugend. Mit Marschmusik setzt sich der Zug von der Gärtnerei Schmitt aus in Bewegung Richtung Musikheim. Trachten sind hierbei gerne gesehen. Nachdem der Kirchweihbaum mit vereinten Kräften aufgestellt wurde, spielt ab 19.30 Uhr "BALU Music Entertainment" zum Kirchweihtanz auf.

Am Samstag geht es ab 17 Uhr wieder spannend zu beim Entenrennen. Dabei werden zahlreiche gelbe Gummienten in die Preppach gelassen, die sich ihren Weg zum Musikheim bahnen. Die schnellsten Enten gewinnen wertvolle Preise. Lose können für 2,50 Euro über die Vereinsvertreter oder noch kurz vor Rennbeginn erworben werden.

Zünftig wird es ab 19.30 Uhr mit den "Original Preppachtalern". Die fünf Preppacher Urgesteine machen Musik der etwas anderen Art. So kommen Teufelsgeige und Waschbrett zum Einsatz, was zusammen mit Akkordeon und Gesang zu einem kurzweiligen Ohrenschmaus wird. An beiden Abenden gibt es natürlich auch ein reichhaltiges Essensangebot. Neben Steaks, Bratwurst, Pizza, Gerupftenbrot oder runden Kuchen gibt es am Freitag als Spezialitäten Haxen und Grillfisch und am Samstag Kesselfleisch und grillte Hähnchen. Tagsüber ist am Samstag die Jugendblaskapelle unterwegs und spielt die traditionellen Kirchweihständchen. Dabei ziehen sie durch das Dorf und unterhalten mit Marsch, Polka oder Walzer die Zuhörer. Die Verpflegung durch die Anwohner kommt dabei meistens nicht zu kurz und wird von den Musikern gerne angenommen.

Der festliche Kirchweihgottesdienst wird am Sonntag mit der Kirchenparade eingeleitet und von der JBK umrahmt. Aufstellung ist um 9.45 Uhr am Musikheim. Nach der Messe und der Parade zurück gibt es für alle Teilnehmer der Kirchenparade Freigetränke am Musikheim.

Am Nachmittag laden die Sportfreunde Unterpreppach zu den Kirchweih-Fußballspielen und zu Kaffee und Kuchen ins Sportheim ein. Um 13 Uhr spielt die 2. Mannschaft gegen SG Eicha II/Scheuerfeld II und um 15 Uhr die 1. Mannschaft gegen den TSV Bad Staffelstein.

Am Montag findet um 13.30 Uhr ein Seniorengottesdienst im Festzelt statt. Hier besteht die Möglichkeit der Krankensalbung. Nachmittags können sich die Kinder bei der Kirchweihgaudi noch einmal austoben. An vielen Spielstationen sind Geschick und Schnelligkeit gefragt. Höhepunkt ist hier der traditionelle Hahnenschlag, bei dem versucht wird, mit einem Dreschflegel und verbundenen Augen einen Blumentopf zu treffen. Für den Sieger gibt es einen echten Hahn zu gewinnen. Zum Ausklang lädt die Jugendblaskapelle Unterpreppach abends ab 18 Uhr zum Kirchweihessen ins Festzelt ein.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Ortsvereine Unterpreppach freuen sich auf zahlreiche Besucher.