Kirchweih in Unterbrunn

Am Südrand des Landkreises Lichtenfels liegt das Dorf Unterbrunn. Eng an den bewaldeten Osthang des Abtenberges angelehnt, fügt sich das Dorf harmonisch in die Landschaft ein. Gepflegte Häuser und schmucke Vorgärten künden von der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat.

In Unterbrunn steht die Kirche noch im Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Sie ist wie so viele Kapellen im ländlichen Raum der Heiligen Maria geweiht. Der in den Jahren 1873 bis 1875 aus Sandsteinquadern errichtete Kirchenbau besteht aus einem einachsigen, eingezogenen Chor und einem Langhaus mit Rundbogenfenstern und Satteldach. Der spitze Westturm ist der Fassade zur Hälfte vorgesetzt.

Vor Jahren wurde das Innere umfangreich renoviert. Der Zahn der Zeit hatte an der Orgel und der Empore deutliche Spuren hinterlassen. Doch davon ist heute nichts mehr zu sehen. Hell getünchte Wände rücken die reiche Ausstattung des Gotteshauses ins rechte Licht. Übrigens: Die Unterbrunner besitzen schon seit 1907 elektrisches Licht und waren damit das erste Dorf im Landkreis Lichtenfels.

Auch die Gastlichkeit wird in Unterbrunn groß geschrieben. Wo sonst findet man noch eine urige Dorfwirtschaft mit einem der schönsten Bierkeller der Region als beim "Wölf"? Hier schlachtet der Chef noch selbst und das Bier gibt es frisch vom Fass. Während der Kirchweih darf sich der Gast auf fränkische Spezialitäten und leckere Braten freuen. Wenn das Wetter mitspielt, ist noch ein Aufenthalt im Biergarten möglich.

Bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts war Unterbrunn ein reines Bauerndorf. Die umgebende Natur macht Unterbrunn heute auch für Wanderer, Radfahrer, Bootstouristen und Angler interessant.

Durch großflächige Renaturierungs-Maßnahmen des Mains, der das Land über Millionen Jahre hinweg prägte, hat sich das Erscheinungsbild des ehemals begradigten und mit Ufermauern versehenen Flusses gravierend verändert. So entstand zwischen Unter- und Oberbrunn eine neue Mainschleife von etwa 1,5 Kilometer Länge. Heute bieten großzügig gestaltete Wasserflächen den Erholungssuchenden und der Natur einen Ort der Ruhe. Von einem markanten Aussichtspunkt lässt sich die vielfältige Flusslandschaft, bestehend aus Auwaldbereichen, Kiesbänken und Flachwasserzonen gut beobachten.