Kirchweih in Uetzing

In der idyllisch im Döbertengrund gelegenen Ortschaft Uetzing feiert man am ersten Wochende im August das Kirchweihfest. Von Donnerstag bis Dienstag, 1 bis 6. August, erstreckt sich das Festtreiben, für das die Uetzinger bestens gerüstet sind.

Pfarrkirche St. Johannes

Im Mittelpunkt des Dorfes steht die katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Das imposante Gotteshaus bildet zusammen mit dem ummauerten Friedhof, dem Pfarrhaus und dem alten Schulhaus einen markanten Mittelpunkt im dörflichen Leben. Den Festgottesdienst mit Pfarrer Hans Hübner sowie anschließende Prozession durch den Ort findet am Sonntag, 4. August, um 8.30 Uhr statt. Zuvor ist eine Kirchenparade vom Marktplatz zur Pfarrkirche.

An all den Kirchweihtagen warten sowohl die "Uetzinger Metzgerbräu" als auch der Landgasthof "Zum Kutscher" mit Deftigen und Zünftigen auf. Bedauerlicherweise gönnt sich "Stephans Wirtshaus" in diesem Jahr eine Verschnaufspause und hat bis zum 30. August geschlossen. Somit gibt es in diesem Jahr von Freitag bis Montag nur beim Gasthof "Zum Kutscher" Musik. Am Freitag ab 18 Uhr wird am Marktplatz der in der Region bekannte DJ Balou sein vielfältiges musikalisches Programm präsentieren. Am Samstag ab 18 Uhr unterhält dann Alleinunterhalter Jörg Lange die Kirchweihgäste.

Am Sonntag nach dem Gottesdienste und Prozession, spielt zum Frühschoppen die Blaskapelle Uetzing auf, bevor es ab 17 Uhr heißt "So schön klingt Blasmusik" mit Korches Brass.

Am Kirchweihmontag gastiert ab 18 Uhr Christian Bauer im Land der Nüsse. Ein besonderes Highlight wartet am letzten Tag der Uetzinger Kerwa auf die Besucher.

Hühnerkerwa am Dienstag

Die Hühnerkerwa findet am Dienstag, 6. August, im Uetzinger Schulgarten statt, welche der Musikverein Uetzing-Serkendorf organisiert. Los geht es um 12 Uhr mit der orginal fränkischen Hühnersuppe. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und ab 17 Uhr unterhalten die Nussolinos im Schulgarten. Gegen 18 Uhr ist ein guter Orientierungssinn beim Hahnenschlag sicherlich von Vorteil.

Danach spielen die Jungen Hergolshäuser aus dem unterfränkischen Landkreis Schweinfurt auf.