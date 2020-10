Kirchweih in Uehlfeld

2019 hieß es noch im Grußwort von Werner Stöcker zur Kerwa: "Die Kirchweih ist ein Fest der Kirche. So lautet auch dieses Jahr mein Aufruf an alle: Gehen Sie zum Gottesdienst. Die Uehlfelder Kerwa richtet sich nach dem Gallustag. So findet unsere Kerwa immer "nach Gallus" den 16. Oktober, den Todestag des Heiligen Gallus, statt." 12/613 die Galluszelle gründete, aus der sich die Abtei St. Gallen und die Stadt St. Gallen entwickeln konnte

St. Gallus

Aus einer frommen, adeligen Familie kam Gallus der Überlieferung nach ins Kloster Bangor, wo er von Kolumban zum Priester geweiht wurde. Um 590 machte sich Gallus mit elf weiteren Gefährten auf den Weg und zog von Irland nach Luxeuil - dem heutigen Luxeuil-les-Bains, Frankreich. Auf der Reise gründete er zunächst in Langast in der Bretagne eine Einsiedelei und ein Oratorium sowie im benachten Le Montrei ein kleines Kloster. Gallus zerstörte heidnische Stätten und Götzenbilder. Immer wieder wurde er vertrieben und musste flüchten. Auf einer Reise kam in der Nacht ein Bär und machte sich über die Reste des Proviants her. Über die Folgen der Nacht gibt es verschiedene Versionen: Zum einen soll Gallus den Bären eingeschüchtert und ihm befohlen haben, Holz für Feuer und den Bau einer Zelle zu holen und zur Belohnung soll der Bär Brot erhalten haben. Zum anderen soll Gallus den Bären gefügig gemacht haben, indem er einen Dorn aus der Tatze gezogen haben soll. Gallus war der erste Missionar in Mitteleuropa, von dem erzählt wird, dass er sich mit den Volkssprachen befasste und nicht nur in Latein predigte. Bis ins hohe Alter predigte Gallus in Arbon, wo er dann an einem 16. Oktober starb.

In Uehlfeld hat man vor einiger Zeit eine Ortskapelle entdeckt. Diese soll dem Heiligen Gallus geweiht worden sein. Bei Bauarbeiten 2012 für einen direkten Weg von der Jacobuskirche zum Friedhof hat man beim Durchbruch der Kirchhofmauer scheinbar den Eingang zur ehemaligen Galluskapelle entdeckt. Nach der Fertigstellung des Fußwegs von der Kirche zum Friedhof ist auch ein Platz entstanden, der den Namen des Heiligen Gallus bekommen hat.red