Kirchweih in Stublang

Dort, wo sich in malerischer Natur die Bäche Döritz und Döberten zur Lauter vereinen, liegt der Ort Stublang. Direkt am Zusammenfluss haben die Gläubigen einst aus Sandstein das schmucke Wahrzeichen des Dorfes errichtet und es den Heiligen Nikolaus und Gumbertus gewidmet. Am Wochenende gedenken die Stublanger mit Schmankerln, Live-Musik und Gaudispielen der Weihe ihrer "alten Dame". Der Festgottesdienst am Sonntag, 30. Juni, beginnt um 9 Uhr.

Gleich an drei Stellen werden die Besucher der Stublanger Kirchweih von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli, verwöhnt. Sowohl im Gasthof "beim Steffes", der Brauerei Dinkel sowie im Landbrauerei-Gasthof Hennemann wird groß aufgetischt. Neben süffigem Stublanger Bier freuen sich Feinschmecker auf diverse Braten, Rindfleisch mit Kren, Pfeffer- und Grillhaxen, Rehragout, Geflügel sowie Hausmacher Brotzeiten und Grillspezialitäten. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen gereicht. Da bleiben keine Wünsche offen. Neben den kulinarischen Genüssen gibt es auch musikalische. Eigens dafür stellt die Gastwirtschaft "beim Steffes" ein Festzelt im Garten der Gastwirtschaft an der Frauendorfer Straße auf. "Natürlich werden unsere Gäste in dieser Zeit auch in der Gastwirtschaft bewirtet und mit zahlreichen Kirchweih-Schmankerln verwöhnt", versicherte Bettina Dinkel von der Gastwirtschaft Dinkel. Zum Kirchweihauftakt heizt am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr die Kapelle "Hunter - We´re on the Hunt for Rock Classics" im Festzelt ein. "Let the good times roll", heißt es dann am Samstag ab 18 Uhr, wenn die Band "Mayor Lenzes" aufspielt. Am Kirchweihsonntag spielt im Festzelt ab 18 Uhr "Edzerdla". Auch bei der Brauerei Dinkel unmittelbar an der Döritz geht es musikalisch am Samstag zu. Ab 19 Uhr ist kein geringerer als "der singende Korbmacher" Gerd Backert mit seiner "Mini-Big-Band" im idyllischen Hof. Dank seines fränkisch-frechen Charmes, seiner fröhlichen Darbietung und der lustigen Trinksprüche ist er einer der angesagtesten Entertainer in der Region. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit der Kirchenparade vom Gemeindehaus zu Sankt Nikolaus und Gumbertus. Pfarrer Hans Hübner hält um 9 Uhr den Gottesdienst mit anschließender eucharistischen Prozession durch den Ort. Danach gibt es einen feierlichen Zug mit der Uetzinger Blaskapelle in den Hof der Brauerei Dinkel. Hier spielen die Aktiven aus dem Nachbarort zum Weißwurstfrühschoppen zünftig auf. Ab 16 Uhr darf man sich auf Live-Musik mit der "Groove-Band" im Biergarten freuen. Die Verans taltungen finden bei jedem Wetter statt, versicherte Hubert Dinkel. Die Kirchweihgaudi am Montag steht traditionell im Zeichen der "Stublicher Moggerla" auf der Festwiese. Die Mitglieder des Stammtisches sorgen ab 18 Uhr für Spaß, Spannung und jeder Menge Unterhaltung beim "Melk-Wettbewerb". Wer Lust hat, kann hierbei sein Geschick beweisen. Eine Mannschaft besteht aus vier Personen. Für die Bewirtung an diesem Tag ist der Stammtisch zuständig. Wahrzeichen von "Stublich" ist die weithin sichtbare "Sankt Nikolaus und Gumbertus", die fleißige Handwerker vor 239 Jahre errichteten.

Etwas außerhalb des Ortes bestand im Starken Forst im Mittelalter bereits eine kleine Kapelle. 1776 war sie in derart schlechten Zustand, dass sich eine Renovierung nicht mehr lohnte. So fassten die Stublanger zusammen mit dem Fürstbischöflichen Vikariat den Entschluss, eine neue Kirche zu errichten, diesmal innerhalb des Ortes. Aufgrund der Lage des Bauplatzes, direkt am Bachlauf, konnte der Gottesbau nicht, wie sonst üblich, genau geostet werden. Planer Conrad Fink entschied sich dazu, den Chor des staatlichen Bauwerks aus Quadersandstein ein wenig nach Süden abweichen zu lassen. Das Langhaus konzipierte Fink als Saalraum mit drei Fensterachsen. Nach einem halben Jahr Bauzeit waren Im Sommer 1780 war die Kirche nach dreijähriger Bauzeit soweit fertig gestellt, dass sie ihrem Zweck zugeführt werden konnte. Ebenso wie der mittelalterliche Vorgängerbau wurde die neue Kirche den Heiligen Nikolaus und Gumbertus geweiht. Darüber hinaus verehren die Stublanger den fränkischen Volksheiligen Sebastian ganz besonders.