Kirchweih in Sonnefeld

Die Einwohner der Stammgemeinde Sonnefeld feiern ab heute, 12. September, die traditionelle Kirchweih. Während der Festtage ist wieder einiges geboten. Den Auftakt bildet das beliebte "Merch-Essen" in den Gastwirtschaften. Während der Kirchweih warten die heimischen Gastronomen außerdem mit weiteren zahlreichen Schmankerln auf.

Am Freitag wird ab 20 Uhr in der Kalthalle der Domäne der Kirchweihtanz der Gemeinde durch den TSV Sonnefeld veranstaltet. Alt und Jung wird DJ Fabi einheizen. Nachmittags führen die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Sonnefeld ihre Kinderpflanzenprämierung auf der Domäne durch. Im Frühjahr wurden an interessierte Mädchen und Jungs Jungpflanzen ausgegeben, die über die vergangenen Wochen und Monate von den Kindern gehegt und gepflegt wurden. Am Freitag wird ihre gärtnerische Arbeit mit attraktiven Sachpreisen belohnt. Unter dem Motto "Kerwa dehem in Höschstötten" zieht auch heuer wieder die Höschstötter Kerweskapell'n am Samstag ab 9.40 Uhr von der Rothgasse/Austraße aus durch die Stammgemeinde. Mit dabei ist wieder Mönch Frieder und der "Müllküb'l. Die Truppe schenkt wieder Bier aus, deshalb sollten Krüge oder Gläser von den Einwohnern bereitgehalten werden. Für ihre unterhaltsamen Beiträge freuen sich die Akteure über Spenden. Diese sind für die Jugendfeuerwehr und für einen guten Zweck in der Gemeinde bestimmt.

Kirchweihgottesdienst

Auf dem Domänenplatz sind vom Samstag, 14. September, bis Montag, 16. September, Stände und Fahrgeschäfte aufgebaut, die während der drei Tage zum Bummeln einladen. Für die Kleinsten fährt wieder eine Kindereisenbahn. Unter anderem ist auch die BRK Bereitschaft Sonnefeld mit ihrer beliebten Tombola vertreten. Anlässlich der Kirchweih ist am Sonntag um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der evangelischen Klosterkirche. Der Nachmittag kann bestens mit einem Spaziergang verbunden werden, denn in der Domäne besteht von 13 bis circa 18 Uhr die Möglichkeit Kaffee zu trinken und sich leckere Torten- und Kuchenvariationen schmecken zu lassen. Außerdem haben die Geschäfte geöffnet. Zur Unterhaltung spielen am späten Nachmittag die Sonnefelder Querbläser in der Domäne. Abgerundet werden die Festtage am Dienstag, 17. September, mit der traditionellen Kirchweihübung der Freiwilligen Feuerwehr, die um 15.30 Uhr startet. Fußballbegeisterte kommen, vom Freitag bis Sonntag auf der Max Schultz Anlage des TSV Sonnefeld auf ihre Kosten, wenn verschiedene Partien ausgetragen werden.