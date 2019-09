Kirchweih in Schwürbitz

Das 962 Jahre alte Schwürbitz am Main feiert am kommenden Wochenende, 19. bis 24. September, seine traditionelle Kerwa. Gleichzeitig wird die neugotische Herz-Jesu Kirche 120 Jahre alt. Dieses Jahr wird das größte Kirchweih-Programm seit Jahrzehnten geboten, so die Vorstandschaft der Vereinsgemeinschaft "Förderung Kulturgut".

Der Kirchgang, Krapfenbacken, Festbesuch und Familientreffen gehören noch heute in vielen Familien zum festen Bestandteil der Kerwa. Bereits zum 14. Mal werden die Schwürbitzer Bürger ihre Kerwa wieder an traditioneller Stelle finden, in der Rathausstraße zwischen ehemaligem Rathaus und evangelischer Kirche, wo früher "Kräutleins Kasperltheater" spielte und das Karussell sich drehte. Wer richtiges Kirchweihessen liebt, dem empfiehlt der Kulturverein wieder die örtlichen Gaststätten "Zum Hirschen" und "Zum Stern", welche während der Festtage traditionelle Gerichte anbieten. Gleichzeitig wird am Sonntag nach dem Frühschoppen ab 11.30 Uhr auf dem Festplatz Mittagessen "Spanferkel mit Sauerkraut" sowie Roulade mit Kloß und Blaukraut" serviert. Ebenso empfehlen sich außerdem der FC Schwürbitz und die Schützengesellschaft mit jeweiligem Programm.

Am Samstagabend gibt es zudem eine zünftige Zeltkerwa der Taubenmarktfreunde in der Marktzeulner Straße. Vor dem zünftigen Bieranstich am Samstag, 21. September, um 14 Uhr durch Schirmherrn Oswald Bauer findet zunächst ein Glockenläuten beider Kirchen statt. Dazu erklingt ein Festsalut der Böllerschützen. Gleichzeitig sorgt die evangelische Kirchenband "Wolkenlos" am Samstag für musikalische Unterhaltung. Höhepunkte sind natürlich am Wochenende die Festgottesdienste in beiden Kirchen. Während am Sonntag um 8.45 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche abgehalten wird, findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der katholischen Kirche mit musikalischer Umrahmung des Kirchenchores statt. Anschließend gibt es bereits ab 11 Uhr Frühschoppen und ab 11.30 Uhr Mittagessen. So gibt es ab 14 Uhr ein Kirchweihkonzert der Blaskapelle Schwürbitz unter Leitung von Michael Stettner. Am Samstag und Sonntag werden zum Spiel und Spaß ein Kasperltheater im Pfarrgarten, ein Luftballonfliegen, ein Vergnügungspark mit Karussell sowie Los- und Schießbude angeboten.

Auf dem Sportgelände des FC Schwürbitz findet am Sonntag um 12.30 Uhr das Fußballspiel SG II TSV Marktzeuln III/FC Schwürbitz II gegen SV Meilschnitz II statt. Um 15 Uhr steht das Kreisklassenspiel SG I FC Schwürbitz I/TSV Marktzeuln II gegen SV Meilschnitz I auf dem Programm.

Am Montag um 17 Uhr steht unter anderem auch ein "Kerwesgaudispiel" auf dem Programm.

Gleichzeitig sorgt der FC Schwürbitz fürs leibliche Wohl (Donnerstag ab 17 Uhr Rindfleisch mit Kren, Fleischwurst mit Kraut, Sonntag ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Spezialitäten vom Grill, ab 17 Uhr Schaschlik, Pfannengyros und Schnitzelvariationen. Mit der Hühner-Kirchweih endet am Dienstag die Schwürbitzer Kerwa.