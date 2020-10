Kirchweih in Reuth

Was ist Tradition? Schlägt man im Duden nach, heißt es dort zum Thema "Tradition": "etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur o.Ä. in der Geschichte, von Generation zu Generation entwickelt und weitergegeben wurde und weiterhin Bestand hat". Eine Kirchweih hat Traditionen - viele Traditionen: Baum aufstellen mit musikalischer Unterstützung, der Festgottesdienst der Kirche, das Betz"n austanzen oder das Krapfen zamspiel"n - oder in Reuth das 30 Liter Freibier nach dem Fassanstich am Freitag oder die traditionelle Kultversteigerung am Abend des letzten Kerwatages. Die Reuther lieben Traditionen, sie lieben ihre Kirchweih - seit einigen Jahren veranstaltet der Traditionsverein "Reuther Kuckuck" die normalerweise jährliche Kerwa - und vor allem lieben die Reuther ihre schöne Pfarrkirche St. Johannes der Täufer - das steht fest. Als eine große Renovierung angestanden hat, haben unzählige Reuther freiwillig mitgeholfen, die Kirche zu renovieren. Aber der Reihe nach: Die katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer besteht aus einem alten (1712-1717) und einem neuen Bau (1978). 1978 hat Erzbischof Elmar-Maria Kredel den Kirchenneubau am 10. Oktober eingeweiht - ein großes Fest für die Forchheimer Gemeinde. Es war ein künstlerisch gelungener Erweiterungsbau, vor allem wegen seiner Fenster und Ikonen. Doch die Planung selbst hatte einen langen Weg hinter sich und reicht zurück bis in die 1940er Jahre - mit verschiedenen Ideen: eine Verlängerung der alten Kirche, ein Neubau in der Nähe der Kirche der heutigen Grundschule oder der Bau einer kompletten "Kreuzkirche". Man entschied sich für den Neubau an die alte Kirche - und für die Reuther war es 1978 ein Jahrhundertereignis. Doch der Zahn der Zahn der Zeit hat in den folgenden Jahrzehnten an der Kirche genagt - dringende Renovierungsarbeiten im Inneren und am Außenbereich mussten erledigt werden. Es war kein leichtes Unterfangen, doch alle haben mitgeholfen: das erzbischöfliche Ordinariat hat die Renovierung mit 100.000 Euro unterstützt, es wurde geplant, organisiert - und am Ende gab es wie gesagt zahlreiche Freiwillige, die mit angepackt haben, sodass am Ende die Kirche in einem neuen Glanz erstrahlt ist. Wichtig waren vor allem Maler- und Elektrik-Arbeiten, aber auch die Orgel, die eine Überholung nötig hatte. 2018 konnte Reuth schließlich das 40-jährige Weihejubiläum feiern. Es war ein großartiges Fest, der Platz in der Kirche hat bei weitem nicht ausgereicht.

Am Sonntag, 11. Oktober, findet um 9 Uhr der Festgottesdienst zur Kirchweih statt - alle Hygieneregeln werden eingehalten.