Kirchweih in Rentweinsdorf

Wie in jedem Jahr feiern Mitte Mai die ersten Gemeinden und Dörfer im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Ebern ihre Kirchweih.

Diese Tradition reicht schon zurück bis ins Mittelalter. Auch damals feierte man bereits jährlich den Tag, an dem das Gotteshaus geweiht wurde, mit einem ganz besonderen, meist mehrere Tage andauernden Fest.

Abwechlungsreiches Kirchweihprogramm

Den Auftakt der Kirchweihen hier in der Umgebung bildete die Kirchweih in Salmsdorf. Vom Donnerstag, 30. Mai, bis Montag, 3. Juni, feiern die Rentweinsdorfer ihre Kerwa. Seit einigen Jahren lassen die Rentweinsdorfer Kerwasfreunde die Tradition wieder aufleben und organisieren ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am 29. Mai starteten sie bereits mit dem Aufstellen des Kerwasbaums, was von den Kerwamusikanten musikalisch umrahmt wurde. Die Kerwasfreunde haben sich auch heuer viel einfallen lassen. So findet beispielsweise am Donnerstag, 30. Mai, ab 16 Uhr der Handtaschenweitwurf statt, am Freitag, 31. Mai, gibt es ein Fußballspiel der Alten Herren am Abend und anschließend Musik mit der Band Lord Locksmith im Marktsaalgarten. Am Kerwasamstag stehen Kerwaständchen, Zippelturnier sowie 80er und 90er Party mit DJ Andy auf dem Programm. Am 2. Juni findet vormittags der Festgottesdienst mit Kirchenparade statt, bei anschließendem Mittagessen, Kerwabetrieb. Am Montag, 3. Juni lässt man die Kerwa nochmals mit Kerwabetrieb, dem Hahnenschlag und Musik mit den Kerwamusikanten gebührend ausklingen.