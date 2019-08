Kirchweih in Redwitz

Bei diesem vielseitigen Kirchweihprogramm, den musikalischen Veranstaltungen und den kulinarischen Spezialitäten, dem sportlichen Geschehen als auch der vielerorts gebotenen Geselligkeit, wird der Besuch auf der Kirchweih zu einem wahren Erlebnis. Seinem Namen als Marktsonntag wird der Kirchweihsonntag mit dem Stand- und Handwerkermarkt sowie dem Trödelmarkt und den geöffneten Geschäften gerecht.

Den Auftakt der Kirchweih bildet am Donnerstag das Krenessen auf dem Marktplatz. Auch am Abend bestimmen die Gerichte mit Kren die Speisenkarten. Am Sonntag lockt ein Frühschoppen mit Weißwürsten die Gäste auf den Marktplatz. An allen Kirchweihtagen wird an vielen Stellen des Kirchweihgeschehens Kaffee und Kuchen angeboten. Am Freitag Abend steht der Marktplatz ebenso im Mittelpunkt. Ab 18 Uhr spielt die Band WART a-moll. Der Eintritt ist frei.

Am Kirchweihsamstag laden ab 18 Uhr der Bürgerverein und der 1. FC Redwitz am Marktplatz zu einer Party mit DJ Tommy ein. Ab 20 Uhr ist Barbetrieb angesagt. Zudem veranstaltet der Bürgerverein am Kirchweihsonntag sein fünftes Entenrennen. Verkauf der Enten erfolgt ab 10 Uhr auf dem Marktplatz. Start des Rennens ist um 16 Uhr. Die Strecke wird im Bereich der alten Rodachbrücke sein. Den Montag bestimmt ab 14 Uhr die Kinder-Kerwa auf dem Gelände des 1. FC Redwitz. Am Dienstag klingt ab 11 Uhr im FC-Sportheim mit der Hühnerkerwa die Kirchweih aus. Auch den sportlichen Beitrag zur Kirchweih liefert der 1. FC Redwitz. Den Auftakt der Fußballspiele machen am Freitag die D-Junioren mit einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Staffelstein II. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Die Damen treten am Samstag um 16 Uhr in der Frauen Kreisliga im Derby gegen den 1. FC 1927 Hochstadt an und eröffnen mit diesem Spiel die neue Saison. Am Sonntag um 15 Uhr steigt in der A-Klasse das Spiel der 1. Mannschaft gegen den SC Jura Arnstein II. Hier will der FC weitere Punkte einfahren.

Einen weiteren wichtigen Bestandteil der Kirchweih bilden die Gottesdienste am Sonntag: um 9 Uhr in der evangelischen St. Ägidius Kirche und um 10.30 Uhr in der St. Michael-Kirche.