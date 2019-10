Kirchweih in Prächting

Immer am ersten Sonntag im Oktober feiert Prächting seine Kirchweih. Die Hankirche, eines der schönsten Gotteshäuser im Gemeindegebiet von Ebensfeld, liegt in unmittelbarer Nähe zum Ort in landschaftlich reizvoller Lage.

Die Eucharistiefeier zur Kirchweih findet am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr statt. Die heimische Gastronomie wird eine Reihe leckerer Speisen und Getränke bereithalten, um diesen Anlass würdig zu begehen.

Mehrere Vorgängerbauten

Es muss wohl mehrere Vorgängerbauten der heutigen Pfarrkirche "Maria Immaculata", auch Hankirche oder Hainkirche genannt, gegeben haben. "Die erste christliche Kapelle an dieser Stelle entstand, als die Brüder Gerhard und Ippin ihr Gut 'Bratingum' dem Kloster Fulda übergaben." Darüber gibt eine sich neben der Kirchentüre befindende Tafel Auskunft.

Ein urkundlich überlieferter Beleg für eines dieser Gotteshäuser, einer "Kapelle zu dem Heyne" findet sich im 14. Jahrhundert in einem Schiedsspruch des Bischofs zu Bamberg vom Juni 1338 zwischen den Pfarrer von Ebensfeld und dem Spitalmeister von St. Katharina zu Bamberg wegen der Einkünfte aus einer "Hub und Mul" (Hof und Mühle) zu Prächting. Dabei wurde dem Pfarrer unter anderen ein jährlicher Wachzins von 72 Bamberger Pfennigen "zu dem Lichte zur Capellen zu dem Heyn" zugesprochen. So jedenfalls ist es im Kirchenführer nachzulesen. Dort wird auch die Namensgebung erklärt. "Han" soll von Hain, einen von Bäumen umstandenen Ort herrühren.

Als im 18. Jahrhundert die Kirche erneut baufällig wurde, entschloss man sich unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn zum Neubau des Langhauses. Am Fest des Heiligen Otto fand die feierliche Weihe durch den damaligen Weihbischof Werner Schnaz statt.

Fünfzig Jahre später war dann der Turm so baufällig, das dafür ein Ersatz geschaffen werden musste. Man entschloss sich Chor und Turm getrennt auszuführen und die Sakristei im ersten Turmgeschoss unterzubringen.

Freilegung eines Originalgemäldes

Wenige Jahrzehnte nach Fertigstellung drohte der neue Chor einzustürzen, da ein Teil des Turms auf einem Rest des Vorgängerbaus gesetzt wurde. Der alte Chorbogen hielt den Druck nicht mehr stand, musste abgebrochen und verstärkt aufgemauert werden. Im 20. Jahrhundert erfuhr die Hankirche dann mehrere Restaurierungen, die unteranderen auch die Freilegung eines Originalgemäldes im Langhaus beinhaltete. Seitdem ist wieder barocker Glanz in die Hankirche zurückgekehrt.

Sehenswert ist auf jeden Fall auch ihre reiche und wertvolle Innenausstattung.