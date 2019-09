Kirchweih in Pfaffendorf

Das Kirchdorf im nordöstlichen Teil des Landkreises Haßberge im Weisachgrund lädt wieder ein zur traditionellen Kirchweih.

Am Donnerstag, 19. September, wird um 17.30 der Kirchweihbaum aufgestellt mit Hahnenschlag. Auch in diesem Jahr bietet der Sportverein zur Kirchweih am Freitag abend ab 18.30 Uhr und Sonntagmittag ab 11 Uhr schmackhafte Gerichte an.

Fußball zur Kerwa

Ab 14 Uhr und 16 Uhr können die Spiele der zweiten und ersten Mannschaft verfolgt werden. In dieser Zeit gibt es Bratwürste vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr spielt die SG Pfaffendorf/Gemeinfeld II gegen die zweite Mannschaft die SG Ermershausen/Schweinsh. II. Um 16 Uhr steigt dann die Begegnung der ersten Mannschaft der SG Pfaffendorf/Gemeinfeld gegen den FC Kleinsteinach.

Geschichtlicher Hintergrund

Pfaffendorf wurde erstmals 1232 durch die Abtrennung der Pfarrei Ebern von der Urpfarrei Pfarrweisach urkundlich erwähnt und gehörte zum Hochstift Würzburg. Die Fürstbischöfe setzten in Altenstein Burgmänner ein und ab 1414 wird die Familie "von Stein" mit den Lehen belegt. In Pfaffendorf wollte Klaus Ludwig von Stein am Südausgang des Dorfes nach dem Bauernkrieg von 1525 ein Schloss bauen. Da er aber schon nach der Fertigstellung des Kellers verstarb, wurde der Schlossbau nicht verwirklicht. Später diente der Keller mit seinem Tonnengewölbe von zwölf Metern Länge und sechs Metern Breite sowie zwei Metern Höhe auch als Vorratsraum und Fluchtbunker mit geheimem Schacht in andere Schlossgemächer. Erst als im Dreißigjährigen Krieg die Burg Altenstein zerstört wurde, begann man im Jahre 1634 mit dem Bau des Oststeils des heutigen Schlosses.

Neben der Kirche im Schlossbereich ist in Pfaffendorf auch die auf einem kleinen Hügel stehende Dorfkirche "Mariä Namen" erwähnenswert, die 1919/20 nach Plänen von Regierungsbaumeister Fritz Flachsenberger gebaut wurde. Das Gotteshaus ist aus heimischem Sandstein in neoromanischen Stil erbaut. Das Altarbild zeigt die Gottesmutter mit dem Jesuskind und die Stifter der Kirche, Georg und Margarete Kestler, mit einem Neffen und einer Nichte.