Kirchweih in Oberschwappach

Den Tag der Kirchenweihe feiern die Oberschwappacher stets am ersten Sonntag im September, so auch dieses Jahr am 8. September. Die St. Barbara Kirche wurde im Jahr 1721 erbaut. Im Rahmen der kleinen Dorferneuerung wurde vor einigen Jahren das Kirchenumfeld neu gestaltet. Kräuterbeete, die an dem Platz neben der Kirche im Dorf angelegt sind, werden von Oberschwappacher Frauen gepflegt. Genutzt wird der Platz bei verschiedenen Festlichkeiten. Zum Kirchweihfest lädt die Gastronomie und verschiedene Heckenwirtschaften die Besucher mit einem reichhaltigen Angebot zur Einkehr ein. Auch die Dorfgemeinschaft wird in Oberschwappach großgeschrieben. Ein privater Trupp übernimmt sowohl die Pflege der Grünflächen rund um den Weinlehrpfad als auch am Kirchenumfeld. Sogar die Jugend bringt sich mit ein.

Wer die Herzlichkeit der Oberschwappacher hautnah erleben möchte, der sollte neben dem Kirchweihfest die zahlreichen Feste von den Hofschoppenfesten bis zum Weinfest im Schlosspark von Oberschwappach besuchen.

Tag des offenen Denkmals

Am 8. September ist es soweit: Tausende Denkmale öffnen deutschlandweit ihre Türen und laden ein, sonst Verschlossenes oder Unbekanntes neu zu entdecken. So auch das Schloss von Oberschwappach. Die 1733-40 errichtete Dreiflügelanlage war Sommersitz der Äbte des Zisterzienserklosters Ebrach. Besonders zu erwähnen sind die Stuckdecken und die barocke Gartenanlage. Heute ist hier ein Museum mit einer archäologischen und einer kunstgeschichtlichen Sammlung untergebracht, Schwerpunkt: Barockzeit in Franken und wechselnde Ausstellungen mit moderner Kunst, hauptsächlich aus der Region. All das, können sich die Besucher am Sonntag von 14 bis 17 Uhr anschauen. Der Eintritt ist kostenlos. Um 14.30 Uhr findet sogar eine kostenlose Führung durch die Barockausstellung statt.